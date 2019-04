Elton John se suma al boicoteo a los hoteles de lujo propiedad de Brunéi

El cantante británico Elton John apoyó el llamamiento del actor estadounidense George Clooney a boicotear hoteles de lujo que son propiedad de Brunéi a raíz de la inminente imposición de la pena de muerte por homosexualidad y adulterio en el sultanato.

El cantante de Your Song o Candle in the Wind, que contrajo matrimonio en 2014 con su compañero David Furnish, felicitó en Twitter al actor "por haber tomado posición contra la discriminación antigay y el sectarismo que impera en el país de Brunei -lugar donde los homosexuales son brutalizados, o incluso peor- al boicotear los hoteles del Sultán".

Brunéi implementará el nuevo código penal, que también ordena la amputación de una mano o un pie por robo, a partir del próximo miércoles.

El Hotel Plaza Athenee, propiedad de Brunéi. STEPHANE DE SAKUTIN AFP

La homosexualidad ya es ilegal en el pequeño sultanato, pero ahora será castigada con la pena de muerte. La ley se aplica sólo a musulmanes.

La llamada al boicoteo de George Clooney también recibió el apoyo de personalidades políticas estadounidenses de diversas tendencias: "Lapidar a alguien por homosexualidad o adulterio es horrible e inmoral", tuiteó el exvicepresidente Joe Biden, quien próximamente podría lanzar su postulación para la candidatura demócrata en las elecciones presidenciales de 2020.

La senadora demócrata Kamala Harris, que ya se declaró candidata, pidió "condenar estos ataques extremos contra la comunidad LGBTQ".

Del otro lado del tablero político, el muy conservador senador republicano de Texas Ted Cruz también expresó su postura en Twitter: esta medida es "bárbara e inhumana. Tenemos que mantenernos unidos para denunciar (estas leyes) y no dar nuestros dolares a quienes perpetúan esta opresión".

Brunéi anunció las medidas por primera vez en 2013, pero su implementación se postergó mientras las autoridades trabajaban en los detalles prácticos y por la oposición de grupos de derechos humanos.

Clooney, ganador de dos Oscar, es conocido por su activismo político, sobre todo por su campaña para llamar la atención sobre el conflicto en la región sudanesa de Darfur.