Mi extraña adicción: recibir un montón de cajas que nunca sé qué contienen

Un usuario de reddit, un foro de discusión online de EE UU, explica con minuciosidad la última salsa picante que le acaba de llegar a casa. “Se nota que procede de Trinidad y Tobago, mezcla el sabor de la fruta de la isla con una base cítrica y su pimiento escorpión”. Vapemuscle está suscrito a la web Fuego Box, que despacha tres botes cada 30 o 90 días por 29,95 dólares. Piensa que el futuro no son los clubes de fumadores, sino los de salsas.

“Recibo unas 100 cajas al mes. Aún me emociono cada vez que me llega una” Liz Cadman, fundadora de My subscription addiction

Vinyl Me, Please ofrece un kit que incluye un disco, una lámina y una receta de un cóctel que, aseguran, se inspira en dicho álbum. Veintisiete dólares cada mes. “Cuando me llega un nuevo envío es uno de los mejores momentos del mes”, comenta Tim K., haciéndose autorregalos desde 2017.

Blue Apron envía a domicilio una caja con los ingredientes precisos con los que elaborar tres recetas para dos personas. Cobra 59,94 dólares por semana. “Me encanta seguir las instrucciones paso a paso”, cuenta Greg, cocinero canónico.

A la ya de por sí ilusión de abrir un paquete, se le añade la casi adicción por hacerlo sin saber lo que hay dentro. Ninguna de estas empresas anticipa el contenido. “Recibo unas 100 cajas al mes. Aún me emociono cada vez que me llega una”, cuenta en The New York Times Liz Cadman, fundadora de My subscription addiction, una página en la que se reseñan cajas de suscripción.

El portal tiene un apartado que se llama spoilers. Desvela lo que llega. La web es tan popular que ha creado los Subscription Box Awards. En la categoría de cajas para hombres se impuso en 2018 Dollar Shave Club, tal vez la pionera y más consolidada. Empezó con el envío de cuchillas de afeitar por tres dólares al mes. Unilever la compró en julio de 2016 por 1.000 millones de dólares y cuenta con 3,2 millones de suscriptores. Si el cliente se descuida, puede acabar por montar una droguería en casa.

Puedes seguir ICON en Facebook, Twitter, Instagram,o suscribirte aquí a la Newsletter.