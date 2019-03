Nueva York parece, Madrid es

Si el influjo del cine y los programas de españoles viviendo en diferentes rincones del planeta han despertado tus deseos de coger el primer avión para visitar la Gran Manzana, estás de enhorabuena. Olvida los claustrofóbicos aviones y los engorrosos cambios horarios. Durante unas semanas (del 22 de marzo al 14 de abril), lo único que habrá que cruzar para descubrir Nueva York será la puerta del Gran Hotel Inglés de Madrid (Echegaray, 8). La nueva edición de Seagram’s NY Hotel trae hasta la capital española el verdadero brunch neoyorquino de la mano de Byron Hogan (anterior chef de la Embajada Americana en Madrid). Y lo hace con un original espectáculo que mezcla bingo, brunch, cócteles y sesiones de DJ, un nuevo concepto al que en Manhattan llaman Sunday Funday (domingo divertido).

La icónica ginebra americana Seagram’s Gin logra que este prestigioso hotel destile hasta mediados de abril el inconfundible estilo neoyorquino. Además del Bingo Brunch, Seagram’s NY Hotel ha trasladado al hotel madrileño la mítica coctelería Death & Co. Este bar neoyorquino ha ganado premios como el Best American Cocktail Bar en Tales of Cocktail y ha creado emblemáticas bebidas como el Oaxaca Old Fashioned o el Naked and Famous.

La pastelería que la serie Sexo en Nueva York convirtió en un lugar de peregrinación para los amantes del azúcar y The New York Show, espectáculo que recorre los barrios más emblemáticos de Nueva York dirigido por Yllana, completan esta inmersión en la ciudad de los rascacielos.

Si quieres vivir como un verdadero neoyorquino sin salir de Madrid, consulta las actividades y los horarios aquí.

Puedes seguir ICON en Facebook, Twitter, Instagram,o suscribirte aquí a la Newsletter.