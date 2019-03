Mars Patel, el héroe del ‘podcast’ juvenil de masas

Una de las conquistas que está consiguiendo el formato podcast es rejuvenecer las audiencias, traer al universo sonoro a jóvenes oyentes que han nacido en la era de las pantallas de televisión, de las tablets, los smartphones y YouTube. Y, ¿cómo se está consiguiendo? A través de contenidos relevantes que enganchan a chicos y chicas de todo el mundo. El último ejemplo es el podcast de ficción de misterio titulado The Unexplainable Disappearance of Mars Patel, un show dirigido y protagonizado por chicos de secundaria (de 8 a 12 años).

En su página web, los creadores definen la serie como "un misterio divertido, de alta calidad, en serie que se puede describir como una mezcla entre Goonies, Spy Kids y Stranger Things". En 2016 fue elegido como uno de los 50 mejores podcasts por The Guardian, y en 2017 fue nominado al Premio Webby al mejor drama de audio y mejor diseño de sonido. Tal y como sucede con sus referentes televisivos y cinematográficos, The Unexplainable Disappearance of Mars Patel es absolutamente transversal e intergeneracional.

La serie pertenece a la red pinna.fm, un sitio de audio bajo demanda que reinventa el entretenimiento infantil. Su misión es la siguiente: "Creemos en el derecho de los niños a explorar, descubrir, aprender y jugar en sus propios términos, en un espacio creado solo para ellos. A través de nuestras historias de audio, canciones y espectáculos, inspiramos a los niños a reírse, adivinar, moverse, preguntarse, aprender, acertar y participar". Es decir, forman en el lenguaje sonoro a sus futuros oyentes, les ayudan a desplegar su imaginación.



Los protagonistas de 'Mars Patel'. David Kreizman

El equipo creativo de The Unexplainable Disappearance of Mars Patel está formado por Benjamin Strouse (escritor, compositor y productor que reclutó al talentoso equipo de Mars Patel y se desempeña como Productor Ejecutivo del proyecto), Chris Tarry (músico, escritor y productor que ha diseñado el sonido de la serie), Jenny Turner Hall (productora ejecutiva, directora y escritora de Mars Patel) y David Kreizman (un galardonado showrunner, escritor y productor de plataformas de televisión y medios digitales que ejerce de cocreador y escritor jefe de esta serie sonora). Con motivo del estreno de su tercera temporada conversamos con Kreizman.

¿Cómo ha sido la recepción por parte del público de esta tercera temporada?

Hasta ahora, ha sido genial. Tuvimos los datos de descargas más grandes de toda la serie el primer día en que se lanzaron los episodios. Han pasado casi dos años desde que estrenamos la segunda temporada, así que muchas cosas han cambiado, especialmente las voces de los chicos en el programa. La pubertad, definitivamente, ha afectado al elenco de Mars Patel, pero esta es nuestra temporada más ambiciosa y realmente intentamos mejorar la historia, el diseño de sonido y la música.

¿Por qué crees que el personaje de Mars es tan emocionante para los chicos?

Mars y sus amigos siempre fueron diseñados para ser raros y creo que cada chico puede identificarse con ellos: tus padres no te entienden, tus maestros no te entienden. Tal vez no eres el mejor estudiante o el mejor atleta, pero hay algo dentro de ti que te dice que eres especial, que estás destinado a algo importante. Mars ve a todos sus amigos desarrollar estas increíbles habilidades y se pregunta qué tiene él de especial. Al final, lo que le hace especial es que es un amigo excelente y leal. Es valiente y creativo, pero, sobre todo, es alguien que viajaría a través de la galaxia para ayudar a las personas que le importan.

¿Es el podcast de ficción una de las formas más eficientes para conectarse con jóvenes y niños?

La mayoría de nuestra audiencia nunca había escuchado un podcast de ficción, por lo que Mars Patel les presentó un formato completamente nuevo. Obviamente, el drama de radio es una forma muy antigua de contar historias, pero ha sido emocionante presentarlo a toda una nueva generación de oyentes. Es una forma muy íntima de entretenimiento. Más envolvente que la televisión, incluso debido a la forma en que los niños necesitan usar su imaginación. Entra en tus oídos, pero realmente depende de tu cerebro pintar la imagen. Es como leer. Y hemos visto lo apasionada que es nuestra audiencia de Mars Patel y de los otros podcasts de ficción que hacemos. Sienten que han descubierto algo nuevo. Y hay otra cosa muy gratificante: ver cómo las familias escuchan juntas los episodios. Hemos aprendido que más del 90% de la escucha es “escucha en conjunto”, por lo que los niños están experimentando esto con los adultos en sus vidas, a menudo en viajes largos en coche. No solo escuchan juntos, sino que hablan sobre el programa después. Nos encanta.

¿Cómo es el proceso de grabación de una temporada de Mars Patel? ¿Cuánto tiempo lleva la escritura, grabación y edición de guiones?

Grabamos una temporada completa de Mars Patel durante dos largos días en el estudio. Se trata de un proceso de cuatro meses para crear la historia, redactar esquemas y luego escribir todos los guiones. Es mucho reescribir y editar antes de que lleguemos al estudio. Cuando grabamos, tenemos a todos los actores juntos a la vez. Eso es diferente de la animación donde la mayoría de la actuación se realiza de forma individual. No necesariamente vamos en orden, pero lo hacemos escena por escena. Todos están en un área aislada del estudio, pero pueden ver y jugar unos con otros. Después de eso, entramos en edición. El proceso de edición lleva un par de meses. Ahí es donde construimos todo el diseño de sonido, agregamos la música y hacemos los cambios necesarios en las escenas e historias. Durante este proceso, incorporamos líneas adicionales o cambiamos el diálogo usando nuestras propias voces. Luego traemos a los actores una vez más para grabar cualquier modificación.

¿Cómo fue el casting de los actores y, especialmente, de Mars?

Usamos a agentes de casting de Nueva York. Los niños se grabaron a sí mismos leyendo escenas de audición y los enviaron. Nunca conocimos al elenco hasta después de que ya los habíamos contratado para que interpretaran las partes, así que optamos estrictamente por la voz y el rendimiento. No fue fácil encontrar al Mars Patel correcto, pero la primera vez que escuchamos a Jaiya, supimos que era el perfecto. Tenía esa dulce y áspera voz de la que, simplemente, te enamoras. Los chicos siempre son los más difíciles de escoger porque a menudo suenan como niñas hasta el día en que su voz cambia y ya no suenan como niños.

El diseño de sonido es espectacular y ha recibido muchos premios. ¿Cuáles son los elementos clave para lograr la inmersión en el sonido?

Chris Tarry está a cargo de nuestro diseño de sonido y pasamos mucho tiempo logrando el sonido correcto en cada escena. Todo está construido desde cero a partir de una biblioteca de efectos de sonido y toda la música es original. Siempre decimos que nunca nos conformamos con "lo suficientemente bueno". Nuestro objetivo es hacer que el programa sea lo más envolvente posible, por lo que casi siempre apostamos por sonidos más grandes, momentos más grandes. Los dramas en audio son, por su propia naturaleza, muy entusiastas, por lo que cuanta más historia podamos contar a través del diseño de sonido, mejor.

¿Por qué has decidido empaquetar la historia en CDs?

Tenemos un acuerdo con la red de Pinna en EE UU, así que la mayor parte de la temporada 3 está en su servicio de suscripción. Pensamos que poner la serie completa en un CD le daría a las personas la oportunidad de poseer algo tangible del programa y escuchar toda la serie en un solo lugar. Además, molan mucho...

Recomiende un podcast que esté escuchando ahora.

Me encanta Armchair Expert, con Dax Shepard. También soy un gran fan de Everything is Alive, de Radiotopia.