Estos ocho adolescentes están consiguiendo cambiar el mundo

Irritado por ver a la gente joven paralizada, el veterano músico Neil Young dio una lección al mundo. Estaba en un hotel viendo las noticias de las muertes que Estados Unidos, gobernado en aquella época por George W. Bush, estaba provocando entre la población inocente de Irak. Con lágrimas en los ojos, subió a su habitación del hotel, cogió su guitarra y un lápiz y escribió un disco conceptual antiguerra y anti un mundo que se había vuelto belicista y loco. El àlbum se llamó Living with war (Viviendo con la guerra). Young tenía cuando se editó, en 2006, 61 años. Y dijo: "Estos discos los tendría que hacer la gente joven. Esperé un tiempo para ver si alguien lo hacía. Pero no pude más: como ningún músico joven lo hacía lo grabé yo".

Afortunadamente, unos años después, ya no hay este problema. La gente joven está tomando partido, invirtiendo tiempo, esfuerzo y pasión para que el presente y, sobre todo, el futuro de la humanidad mejore. Estos son algunos de ellos...

- Will Connolly (17 años): el huevo que une a la gente

Quién. Will Connolly, conocido como Egg Boy, “el chico del huevo” (Australia, 17 años)

Por qué está cambiando el mundo. No es exactamente uno de los motores del cambio del mundo, pero sí uno de los ejemplos más claros del modo en el que el mundo ha cambiado ya. Secuencia de los hechos. Se produce una masacre en Nueva Zelanda: un supremacista ataca dos mezquitas en Christchurch y mata a 50 personas. El senador conservador australiano Fraser Anning declara: “Aunque los musulmanes pueden haber sido las víctimas, hoy, normalmente, ellos son los perpetradores”. Al día siguiente del atentado, el 16 de marzo, en medio de una comparecencia ante periodistas, un joven –grabando con su móvil a la vez– le estampa un huevo al senador en la cabeza. Anning reacciona con violencia, largándole una bofetada. Se produce un rifirrafe y el joven acaba contra el suelo, inmovilizado por los guardaespaldas del político. El vídeo se hace viral y el mundo convierte el “chico del huevo”, Egg boy, en héroe del día y celebridad instantánea. El adolescente Will Connolly se identifica como Egg boy, que para entonces ya protagoniza memes, artículos o graffitis callejeros. La brutalidad de la reacción del político y sus escoltas y el innegable hecho de que el joven acaba de hacer lo que muchos en sus casas habían fantaseado provoca que una petición en Go Fund me para sufragar los gastos jurídicos a los que tenga que enfrentarse el joven vaya ya por casi 80.000 dólares recaudados (unos 70.700 euros). En una reciente entrevista, el adolescente declara: “Ese huevo ha unido a la gente”. Y anuncia que donará cada céntimo para apoyar a las víctimas del atentado de Christchurch.

Su frase. "Entiendo que lo que hice no estuvo bien. Sin embargo, ese huevo ha ayudado a unir a la gente y se han recaudado miles de dólares para las víctimas. Mi madre está orgullosa de que defienda en lo que creo, pero no está de acuerdo en la forma en la que lo hice".

Un hombre de la seguridad del papa Francisco alza a la niña Sophia Cruz para que hable con el pontífice. Fue en 2015 en Washington. Foto: Getty

- Sophie Cruz (nueve años): la carta que conmovió al Papa y que pide dignidad para sus padres

Quién. Esta activista por los derechos de los niños inmigrantes nació en Los Ángeles hace nueve años, pero sus padres son mexicanos.

Por qué está cambiando el mundo. Con cinco años, Cruz aprovechó que el Papa visitaba Washington para pedirle que intercediera en favor de los indocumentados en Estados Unidos. "Te quiero contar que mi corazón está triste porque tengo miedo de que un día el servicio de inmigración deporte a mis papás", confesó Cruz al pontífice en la carta que le entregó. A los seis años recibió una invitación para celebrar junto al presidente Barack Obama el Cinco de Mayo (fiesta mexicana que conmemora a Batalla de Puebla) en la Casa Blanca. Sus padres, sin embargo, no pudieron entrar en la Casa Blanca por no tener los papeles en regla. La política antiinmigración de Trump ha empeorado su futuro en el país.

Su frase. "Creo que tengo derecho a vivir con mis padres. Tengo derecho a ser feliz. Mi padre trabaja muy duro en una fábrica. Todos los inmigrantes, como mi padre, alimentan este país. Merecen vivir con dignidad y respeto".

Emma González, en febrero 2018, toma la palabra en una concentración contra las armas en Florida. Foto: Getty

- Emma González (19 años): no más armas, por favor

Quien. La superviviente del tiroteo de Parkland (Florida), de 19 años, logró escapar de la tragedia escondiéndose en un armario del colegio durante el tiroteo que conmocionó a Florida en febrero de 2018. Tras la masacre, sus tuits antiarmas se hicieron virales, algo que Donald Trump, defensor de la tenencia de armas, no lleva bien.

Por qué está cambiando el mundo. Emma González (EE. UU., 1999) ha dado voz a aquellos adolescentes estadounidenses que sueñan con ir a la escuela sin temor a sufrir un tiroteo. La joven ha publicado ensayos en diferentes medios y ha acudido a programas de máxima audiencia como The Ellen Degeneres Show. Su lucha pasa porque los controles para conseguir licencia de armas sean mucho más estrictos.



Su frase. "Hablamos en nombre de aquellos a los que nadie escucha y de aquellos que no volverán a hablar. Estamos de duelo, estamos furiosos y estamos usando nuestras palabras porque es lo único que puede impedir que haya otro tiroteo. Somos los adolescentes de los que hablarán los libros de texto".

Greta Thunberg el 1 marzo 2019 en Hamburgo, en su incansable viaje para que los políticos tomen medidas contra el calentamiento global. Foto: Getty

- Greta Thunberg (16 años) y su “huelga escolar por el clima”

Quién. Greta Thunberg (Suecia, 16 años).

Por qué está cambiando el mundo. En medio de una Suecia asolada por incendios sin precedentes provocados por un calor inusual, el 20 de agosto de 2018 esta adolescente se plantó ante el edificio del Parlamento para protestar por el cambio climático e instar al gobierno a que tomase medidas efectivas. Era el inicio de una huelga estudiantil que obtuvo un gran eco mediático e impactó a la siempre en teoría ecologista sociedad sueca. Greta volvió al colegio tras las elecciones generales del 9 de septiembre, pero continuó con su medida de protesta regresando cada viernes ante el Parlamento hasta que cumpla el acuerdo de París contra el cambio climático. Su “huelga escolar por el clima” se ha internacionalizado con el nombre de Fridays For Future. Estudiantes muy jóvenes de distintos países, conscientes de que si no se frena, el calentamiento global se cebará con ellos, se han unido a las huelgas de cada viernes –o a una reciente huelga global el 15 de marzo- para pedir a los políticos que actúen. Greta es la cara visible del movimiento. Su aspecto fácilmente identificable –largas trenzas, chubasquero amarillo– y otros factores como que sea público que tiene el síndrome de Asperger hacen de ella un imán para medios y público. Se niega a convertirse en un reclamo de merchandasing del movimiento, pero es consciente de que de momento los gobiernos escuchan lo que dice, pero no actúan en consecuencia. Espera que su labor de concienciación de frutos pronto, porque su lucha, por el bien de todos, no puede postergarse más. Mientras, da discursos en el foro de Davos o en la conferencia de Naciones Unidas sobre el clima en Katowice, donde acudió en tren. Greta no vuela en avión por las emisiones de CO2 y ha convencido a su madre –una reconocida cantante de ópera– para que también deje de hacerlo, con el consecuente impacto en su carrera.

Su frase. “Nuestra casa está en llamas”. Versión larga: "A menudo, oigo a los adultos decir: 'Tenemos que dar esperanza a la próxima generación'. Pero no quiero su esperanza. Quiero que se asusten. Quiero que sientan el miedo con lo que hago. Todos los días. Y quiero que actúen. Quiero que se comporten como si nuestra casa estuviera en llamas. Porque así es".

Ethan Lindenberger en el senado de Estados Unidos, el cinco de marzo de 2019, defendiendo su decisión de vacunarse. Foto: Getty

- Ethan Lindenberger: el chico que se vacunó a pesar de la oposición de sus padres

Quién. Ethan Lindenberger (Estados Unidos, 18 años).

Por qué está cambiando el mundo. Su nombre se hizo popular cuando en noviembre de 2018 inició un hilo en el popular foro de internet Reddit con la pregunta: “Ahora que tengo 18 años, ¿dónde tengo que ir para que me vacunen?”. La historia que había detrás es tristemente habitual: Ethan había sido criado por una madre que creían falsamente que las vacunas provocan autismo, daños cerebrales y eran parte de una conspiración del gobierno. En cambio, tenía un giro final poco común: al llegar a la adolescencia Ethan comenzó a pensar de forma crítica y decidió informarse por su cuenta sobre la vacunación. Pero no lo hizo en los lugares en los que lo hacía su madre, internet en general y Facebook en particular, sino en revistas científicas, en Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) o en la Organización Mundial de la Salud. Su conclusión fue contundente: tenía que empezar a vacunarse cuanto antes. A raíz de su pregunta en Reddit, su caso dio la vuelta al mundo, hasta que en marzo de 2019 compareció ante el senado estadounidense en Washington para alertar sobre la importancia de hacer accesible la información veraz. En tiempos de noticias falsas, en los que hasta los datos científicos comprobados se ponen en duda, en tiempos en los que no importan los hechos sino lo que tú sientas hacia ellos, el ejemplo de Ethan funciona como un revulsivo y como esperanza. Su hermano de 16 años ha anunciado que también se vacunará en cuanto alcance la mayoría de edad.

Su frase. “Solo Dios sabe cómo sigo vivo”.

Daniela, Mariona y Candela. Juntas han recaudado dos millones de euros vendiendo pulseras para luchar contrar el cáncer infantil. Foto: www.pulserascandela.com

- Daniela, Mariona, Candela: dos millones de euros para acabar con el cáncer infantil

Quien. Las catalanas Daniela, Mariona, Candela, de 14 años.

Por qué están cambiando el mundo. Porque han recaudado dos millones de euros que han destinado íntegramente a la investigación del cáncer infantil. Y lo han logrado a base de vender pulseras que ellas mismas fabrican con hilo. Todo comenzó en 2013, cuando a Candela le diagnosticaron leucemia a los ocho años. En el hospital aprendió a hacer estas pulseras, enseñó a sus amigas Daniela y Mariona y decidieron empezar a venderlas con el fin de que en el futuro el 100 % de los niños que sufren cáncer puedan superarlo. Actualmente, según Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátricas (SEHOP), el 81 % de los menores se recupera de la enfermedad. Un 19 %, sin embargo, no lo logra. Cuando comunicaron sus planes a sus padres estos no confiaban en el éxito que han logrado juntas. “Nos decían que teníamos ideas de bombero”, han reconocido en el programa de la Ser Hoy por hoy. En 2017, UNICEF les otorgó el Premio Moviliza y la Reina Letizia fue la encargada de entregárselo en mano a las niñas.

Su frase. “Quedarse de brazos cruzados o rendirse nunca es una opción. Seguiremos en la lucha hasta que se curen todos los niños con cáncer".

