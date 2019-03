La reina Máxima de Holanda se recupera de “una operación menor”

Máxima, la reina consorte de Holanda, se recupera de una “operación de carácter menor” y necesitará descanso. La intervención estaba programada y se llevó a cabo la semana pasada, pero el servicio de información de la Casa Real lo ha hecho público este viernes para justificar su ausencia en una cita anual. Se trata del día en que los soberanos, la princesa Beatriz y otros miembros de la familia, participan como voluntarios en una campaña bautizada como Holanda Colabora.

Máxima debía acompañar a su esposo, el rey Guillermo, a una granja para juegos infantiles, y él ha asegurado que “todo va muy bien y no hay que preocuparse; en unos días estará de vuelta”. La naturaleza de la operación a que ha sido sometida ahora no se ha desvelado, y tampoco los cuidados que requiere. Solo un “es mejor que no se mueva demasiado todavía”, genérico.

No es la primera vez que la reina holandesa tiene problemas de salud. En noviembre de 2018 anuló todos sus compromisos durante tres semanas por culpa de una infección intestinal. Entre ellos, figuraba un viaje a Tanzania en su calidad de Abogada Especial de la ONU para la Financiación Inclusiva y el Desarrollo, pero no apuró la baja por enfermedad. A los doce días estaba de vuelta para inaugurar el Laboratorio de la Deuda, pensado para evitar que grupos vulnerables pierdan sus ahorros. Entonces, los portavoces de la Casa Real sí explicaron que Máxima seguía un tratamiento y reposo.

En 2015, una infección aguda de riñón la hizo regresar de la visita de Estado que la pareja real holandesa efectuaba a China. Nada más aterrizar, ingresó en el hospital porque los antibióticos y analgésicos recetados no aliviaban el dolor de espalda que padecía. Según los medios holandeses, tuvo una pielonefritis, una inflamación del riñón que puede producir fiebre, náuseas, vómitos y sangre en la orina. “Habría sido mucho más divertido estar aquí con ella, pero les manda recuerdos a todos ustedes”, ha añadido este viernes, el rey Guillermo, antes de ayudar en la construcción de un jardín infantil.

Guillermo y Máxima tienen tres hijas —Amalia, de 15 años y heredera al trono; Alexia, de 13, y Ariadna, a punto de cumplir 12— y el pasado mes de febrero celebraron sus 17 años casados. El próximo mes de abril la pareja cumplirá seis años en el trono del país, convirtiéndose en los primeros reyes de su generación en suceder, en Europa, a sus padres. La pareja es inmensamente popular en su país. Según estudios publicados la primavera de 2018 con motivo de los cinco años de su ascenso al trono, un 85% de los ciudadanos considera que el rey es un hombre “comprometido, cercano, abierto y natural”. Además, Máxima sigue siendo la favorita de la familia real. "Es una mujer especial, y yo estoy maravillado de que esté conmigo", ha dicho su marido acerca de ella en alguna ocasión.