Las sillas de 'American Psycho'

No podía ser de otro modo: name dropping de famosos, name dropping de diseñadores de moda, name dropping de arquitectos, decoradores e interioristas. El apartamento de pesadilla del yuppie Patrick Bateman (Christian Bale), tan preocupado por proyectar una imagen de abundancia y lujo, luce tótems del siglo XX como la silla Barcelona para la que Mies van der Rohe se inspiró en la sella curulis, la silla de los magistrados romanos, según cuentan Charlotte y Peter Fiell en 1.000 chairs (Ed. Taschen), y que hoy produce Knoll. Pero también otros menos obvios como la silla Hill House de Charles Renne Mackintosh, al fondo a la izquerda, con su inconfundible respaldo alto de inspiración oriental. Mackintosh la diseñó en 1904 para la habtación azul de Hous'hill, la mansión de la propietaria del salón de té del distrito de Nitshill, en Glasgow (Escocia), y hoy puede comprarse en Cassina.

Otro elemento destacable es la mesa de cristal sobre la que se inclina Jean (Chloë Sevigny), invitada en el apartamento del psicópata. Se trata de la mesa Alanda, con la que el diseñador italiano Paolo Piva hacía en los ochenta un tributo a la arquitectura, reproduciendo sus elementos más característicos a pequeña escala. Alanda, como sugiere la firma B&B Italia, encargada de su producción, remite a cuatro pirámides invertidas.

El mobiliario encajaba de maravilla con el minimalismo en blanco y negro del apartamento, traslación de la complicadita mente del protagonista.