Las lágrimas de Georgina Rodríguez por Cristiano Ronaldo

Georgina Rodríguez celebró con lágrimas de emoción el triunfo del Juventus de Turín ante el Atlético de Madrid el martes por la noche y en especial los goles de su pareja Cristiano Ronaldo. Luego, en sus redes sociales le dedicó este mensaje: "Este 3-0 nadie te lo roba. Te lo mereces, no por los 3 goles de esta noche. Te lo mereces por tu dedicación, por lo que consigues en el club donde estés. Eres un remolque para tus compañeros, entrenador y todos los que te admiramos y apoyamos cada día. El karma existe. Dios lo sabe, Dios te lo da, porque el mundo del fútbol es tuyo. ❤️❤️❤️❤️❤️❤️ TE AMAMOS. Cristianito, Mateo, Eva, Alana, Georgina".

Cristiano Ronaldo dio al Juventus el pase a cuartos de final de la Liga de Campeones y fue la figura de la noche. El jugador también habló en la redes sociales. "Es una noche especial, no solo por mis goles, sino también por la actitud increíble del equipo. Esta es la mentalidad Champions. Aún no hemos ganado nada, pero esto es motivo de orgullo e indica que vamos por el buen camino", afirmó Cristiano al acabar el encuentro. El portugués ha marcado 25 goles en total al Atlético y ha hecho tres tripletes a Oblak.

"Para esto me ha contratado el Juventus, para ayudar y hacer mi trabajo. Estoy feliz por una noche mágica", agregó el portugués, que apareció en el momento de máxima necesidad de su equipo para rescatarle y meterle en cuartos.

Los últimos meses en la vida de Cristiano Ronaldo han sido agitados. A mediados de julio, el futbolista anunciaba su salida del Real Madrid para incorporarse a las filas de la Juventus de Turín. Un cambio profesional que conllevaba un cambio vital y una mudanza de ciudad y de país junto a sus cuatro hijos, a los que se han sumado graves problemas con Hacienda. Pero en esos meses siempre ha estado junto a él su pareja, la modelo y bailarina Georgina Rodríguez.

Por ello el jugador de fútbol, de 33 años, quiso el día de su cumpleaños el pasado enero devolverle el gesto a la madre de su hija Alana Martina con una demostración de amor a través de sus redes sociales. Algo poco frecuente en él, que suele usar su cuenta de Instagram para mostrar sus partidos o sus viajes, e incluso a veces a su familia, pero de un modo menos sentimental. Esta vez, Ronaldo quiso colgar una foto suya junto a Rodríguez, ambos solos, y como pie de foto escribió (en castellano): "Felicidades a la mujer más maravillosa que Dios pudo poner en mi camino".

Días más tarde y tras la muerte de su padre, Georgina Rodríguez concedía una entrevista a ¡Hola! algo inusual en ella. En el reportaje Georgina desvelaba el momento en el que está su relación con el futbolista. "¿Que si me ha pedido Cristiano que me case con él? Por ahora no... Me encantaría. Ahora tenemos prioridades, pero en el futuro sería maravilloso convertirme en su esposa", afirma.

Sobre su nueva vida apunta: "Nos hemos adaptado a las mil maravillas en Italia. Nuestro hogar es nuestra familia. No importa dónde estemos pero siempre juntos". También deja abierta la posibilidad de tener más hijos. "Somos felices tal y como estamos aunque con mi pareja lo quiero todo. En el futuro ya veremos con los que Dios nos bendice".