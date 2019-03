CR sigue apareciendo en las pesadillas rojiblancas

Como en Milán 2016, Cristiano tenía ayer delante a Oblak. Y como en aquella final de Champions, el portugués batió al meta esloveno del Atlético. CR siempre se aparece en las pesadillas más siniestras de los colchoneros, esas en las que están a punto de alcanzar la gloria pero hay alguien se interpone. Da igual con el Madrid que con la Juventus, Cristiano Ronaldo es la auténtica bestia de un equipo que siempre que cae en una eliminatoria europea ve la misma sonrisa desafiante delante. En la era Simeone,el Atlético solo había caído en cruces con el Madrid (2014, 2015, 2016 y 2017). Este martes cedió ante la Juve, pero el nexo sigue siendo CR. “Intento hacer mi trabajo. Para eso me contrataron”, dijo el portugués, exultante. “Fue una noche mágica”.

En el Wanda no hubo noticias de ese depredador que lleva el siete a la espalda. Pero en el Juventus Stadium la fiera estaba hambrienta. Cristiano no necesitó más de tres remates para hacer tres goles. Los hizo, eso sí, con precisión quirúrgica. Tanta que en su segundo cabezazo tuvo que utilizarse la tecnología de gol para verificar que el balón había revasado la línea. No tardó ni dos segundos el árbitro Kuipers en dar validez al tanto a la vez que se señalaba el avisador que tiene en su reloj.

Aún quedaba ese penalti que Cristiano transformó con la frialdad del francotirador, sin inmutarse, engañando a un Oblak que se lanzaba hacia el lado erróneo, como en aquella tanda de San Siro hace tres años. Al final, con la euforia desbocada, el portugués emuló a Simeone llevándose las manos a sus partes. Al técnico argentino le cayó una sanción económica (20.000 euros), si CR se dirigía a la afición rival, que estaba ubicada en esa zona del estadio, el castigo podría ser mayor.

Lejos de las volcánicas celebraciones están los fríos datos, esos que se clavan como cuchillos en los corazones rojiblancos. Con su triplete de anoche, Cristiano suma 25 goles contra el Atlético. Solo el Sevilla ha salido peor parado de sus encuentros con el luso (27). Otro hat-trick, como aquel de las semifinales de la Champions en 2017 que dio el pase a la final al Madrid. O como el que hizo unos meses antes en un partido de Liga. Siempre con Oblak de víctima, el portero que bate récords de porterías a cero. Cristiano Ronaldo es el único capaz de meterle tres goles en un partido al esloveno, y lo ha hecho tres veces con la de ayer. En su eterna carrera con Messi, CR le igualó en tripletes de Champions (8) y se distancia en la de goles totales: 124 del portugués por 106 del argentino.

Cristiano andaba un tanto seco este curso europeo, solo un gol. Con su exhibición vuelve al escaparate y evita competir solo en una liga italiana que la Juve ya tiene en el bolsillo. El rey de la Champions se rebeló ante el destino tal como hizo en 2016 cuando comandó la remontada del Madrid ante el Wolfsburgo. Ayer, de nuevo la ambición de CR salvó a su equipo, pero advirtió: “No ganamos nada todavía. Hemos tenido una actitud increíble, pero es lo que exige la Champions”.

