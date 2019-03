Lectura ICON recomendada: ‘Amor de monstruo’, de Katherine Dunn

Amor de monstruo

Katherine Dunn

(Blackie Books)

Mire, tengo ganas de escucharla porque en lo que va de año he empezado tres libros, los tres los he abandonado antes de llegar a la página 50 y yo ya no sé qué leer. No le voy a ir con el cuento de que dejar un libro a medias es como dejarse la mitad de la comida en el plato y le voy a recomendar una novela que cautivó a Kurt Cobain, Tim Burton y Douglas Coupland, entre otros. ¿Si Tim Burton me da cien patadas, me va a gustar? Y, ¿no vienen ustedes aquí a recomendar novedades? Si esta obra ya era la favorita del líder de Nirvana, tendrá 30 años… La reedición de este clásico es una de las novedades de este año, de ahí que estemos hablando de él. Y sí, aunque no sea fan de Burton, la historia de Olympia Binewski, enana, albina y jorobada gracias a la meticulosa planificación de unos padres que crean sus propios monstruos de circo, le atrapará.

