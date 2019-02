La modelo que pasó de ganar un millón por 20 días de trabajo a vivir en la calle de Barcelona

Nastasia Urbano, una de las modelos más emblemáticas de los años ochenta, que está a punto de cumplir 60 años, ha pasado de ocupar portadas a vivir en la calle, en un cajero de un banco de Barcelona. La carrera de la modelo, nacida en Suiza, empezó en la Ciudad Condal, origen de sus padres. Después de conocer al afamado fotógrafo Fabrizio Ferri, la maniquí dio un salto a Milán y de ahí a las portadas de las principales revistas de moda. "Viajaba por toda Europa por trabajo, me llamaban de Londres para hacer fotos de catálogo, luego iba a París, me iba muy bien. Era muy apreciada. Entonces me fui a Nueva York, porque en el mundo del modelaje, una vez has hecho Europa, vas a Nueva York a probar", contó a El Periódico de Cataluña.



Con solo 20 años, Urbano se fue a la Gran Manzana a impulsar su prometedora carrera. Casi de inmediato fue contratada por la prestigiosa agencia de modelos Ford y empezó a trabajar en todo lo alto de la industria de la moda. A las portadas en las principales revistas internacionales como Vogue, New Woman y Redbook se sumaron campañas publicitarias para grandes marcas como Yves Saint Laurent y su perfume Opium, Guy Laroche y Revlon. Según sus propias palabras, en la década de los ochenta "vivía como una reina" y ganaba hasta un millón de dólares por 20 días de trabajo.

Tenía el mundo a sus pies, pero su vida dio un giro de 180 grados cuando conoció a su exmarido y la llevó a la bancarrota. Tres décadas después, Urbano intenta sobrellevar su nueva vida con diferentes trabajos precarios. "Estoy cansada de sobrevivir y pedir dinero. La gente a mi alrededor se aparta, todos se van, y no me extraña. Ya me han desahuciado tres veces. He trabajado limpiando casas, cuidando niños. Ahora estoy en casa de un amigo, Toni, que es un ángel. Pero no puedo instalarme ahí siempre, es por un tiempo. Dentro de unos días, cuando salga de esa casa, me pregunto adónde voy a ir, estaré con mi carrito, mis cuatro cosas, y dónde voy a dormir", relata a la misma publicación.

Respecto a la razón por la que no solicita ayuda a sus hijos, ella admite que no quiere "molestarlos". "Mi hija tiene ataques de ansiedad por mi culpa. Ellos ya son adultos y tienen sus vidas y hacen lo que pueden por mí, pero yo procuro no molestarlos. Quiero que me vean ubicada, trabajando y pagando mis cosas. Quiero que mis nietos puedan ir a mi casa a merendar, y poder hacerles unas galletitas. Soy buena haciendo galletas. ¿Yo voy a tener eso? No sé. Creo que no", lamenta.

La conmovedora historia de Urbano fue publicada por primera vez en El Periódico, pero no pasaron muchos días antes de que la prensa internacional, como el británico Daily Mail, se hiciera eco de la noticia.

El pasado lunes una persona, que asegura ser amigo de la modelo, inició una campaña en el portal GoFundMe para ayudar a Urbano a conseguir algo de dinero y recuperar un poco de su vida. "Una de las top model más conocidas mundialmente en los años ochenta está pasando una época terrible con muchas dificultades para tener una vida digna. No tiene dónde vivir y no tiene dinero para cubrir sus necesidades básicas... Necesita alquilar un pequeño apartamento, cubrir tres meses de fianza, comprar lo básico para sentirse una persona normal y desea empezar de nuevo", se lee en la primera parte de la publicación, que hasta el momento ha recaudado 235 euros. Y añade: "Nastasia sigue siendo la misma mujer dulce, simpática, generosa y noble que cuando tenía 20 años. Solo que ahora se le ha roto el vuelo. Podríamos demostrar al mundo que no siempre se debe sacrificar a un ave del paraíso cuando tienes las alas rotas. Podemos curárselas y ayudarla a levantar de nuevo el vuelo".