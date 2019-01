Las miserias de la paternidad, a golpe de hilarantes hilos de Twitter

¿Qué padre o madre no ha sufrido un episodio de vómito infantil en el coche, se las ha visto canutas para terminar los deberes que el maestro ha mandado al niño de 3 años, o ha sentido temblores ante la perspectiva de una pillada en la noche de Reyes? Estos episodios tan comunes se convierten en hilarantes cuando los relata el tuitero con el alias Eugenio d'Ors. Tienen tanto éxito que desde que el pasado 9 de noviembre se viralizó el hilo en el que contaba sus desventuras con Trapillo, la mascota de la clase de su hija pequeña, ha pasado de 8.000 seguidores a más de 50.000. "Creo que gustan tanto porque la gente se identifica mucho. Están hartos de ver todo superperfecto por la tele, y cuando alguien expone las miserias del día a día piensan: jajajajaja, no soy el único o la única. Yo creo que sentimos cierto alivio", explica, en una entrevista, cómo no, vía mensajes directos de Twitter. Así empieza la historia de Trapillo:

Perdonadme que no hable de política pero esto os lo tengo explicar.

Hoy he ido a buscar a mi hija pequeña al colegio. La verdad es que estoy algo angustiado. Diría incluso que estresado. Os cuento. — Eugenio d'Ors (@EugeniodOrs_) 9 de noviembre de 2018

Después de un rato de intriga, la profesora de su hija le presenta a la mascota de la clase:

Al fin se van todos los niños. Se acerca la profesora con una bolsa llena de objetos. De la bolsa saca una especie de monigote de trapo. Poniéndole voz de muñeco (la profesora) y con el monigote dirigiéndose a mí, me dice "HOLA, SOY TRAPITOS".

Esto no me puede estar pasando. — Eugenio d'Ors (@EugeniodOrs_) 9 de noviembre de 2018

Pero no solo tienen que pasar el fin de semana con el peluche y sacarle fotos. Seguro que a muchos os suena esto:

Y empieza a explicar. Saca una caja de la bolsa. "En esta caja, tu hija tiene que poner un objeto suyo que nos lo quiera explicar". Mi hija "El piano, papá". Yo: "El piano no cabe". Mi hija "Yo quiero el piano". Yo: "Luego lo hablamos". "El piano". "Cállate". Lloros. — Eugenio d'Ors (@EugeniodOrs_) 9 de noviembre de 2018

Y estos no son todos los deberes:

Saca una carpeta de la bolsa: "Aquí hay unas hojas que te lo van explicando todo". Empieza a sacar cartulinas: Quién soy, Cómo soy, Mi dibujo, Mis papás, Mis hermanos... "En estas hojas se tienen que pegar fotos y al lado explicar qué es". Yo: "¿La niña?". La profesora: "Tú". — Eugenio d'Ors (@EugeniodOrs_) 9 de noviembre de 2018

También tienen que buscar fotos de la niña desde que nació hasta la actualidad.

Todo con su correspondiente redacción al lado. Os juro que hay mínimo treinta cartulinas para llenarlas de fotos. Yo: "Es que en casa no tengo impresora (a ver si cuela)". La profesora: "ESTO YA SE AVISÓ". Yo: "Cuándo". La profesora: "En la reunión que no viniste". Bien. — Eugenio d'Ors (@EugeniodOrs_) 9 de noviembre de 2018

Y aún hay más. Para leer el hilo completo, pincha aquí.

Este tuitero, al que llamaremos Eugenio, pues prefiere preservar el anonimato, es padre de un niño de 10 años y de dos niñas de 8 y 3. Sus mensajes no versan solo sobre su familia, aunque estos sean los que más éxito tienen: "Escribo sátira política, hilos de menoria histórica, chorradas... un poco de todo", afirma. De hecho, cuenta que hasta Trapillo, sus seguidores lo eran por los tuits políticos. Incluso ha recibido amenazas por sus mensajes críticos con el independentismo catalán, razón por la que no quiere dar datos que permitan identificarle. Así que sus seguidores le conocen por su alias, que explica así: "Me gusta el escritor y la figura renovadora de Eugenio d'Ors, aunque tiene sus sombras. Es un catalán ilustre del que el independentismo no se ha podido apropiar porque lo odian".

Eugenio asegura que le importa "bastante poco" su creciente fama. "Es divertido, sí, y a todos nos gusta ser leídos, pero luego pongo un tuit polémico y pierdo 300 seguidores de golpe. Si me importara eso sería desesperante".

A la que probablemente perdería de conocerse su alter ego tuitero sería a la maestra de su hija, con la que la relación está ya algo tensa:

Pues acabo de salir de la reunión trimestral con la tutora de mi hija de tres años, la de Trapillo. Desde entonces le hago bastante la pelota y ella está bastante seria. La profesora, digo.



Me ha cateado. Os cuento. — Eugenio d'Ors (@EugeniodOrs_) 27 de noviembre de 2018

Puedes leer el hilo completo pinchando aquí.

Este tuitero, que vive en la provincia de Barcelona, no sabe si los padres de su colegio conocen su identidad secreta. "Yo no lo he dicho. Hablo poco con ellos, no soy de los que inspiran confianza y están en los corrillos", afirma. Tampoco confraterniza en el grupo de WhatsApp, del que fue expulsado, como contó también en Twitter, en uno de sus hilos más virales:

Bueno, pues como sois cientos los que me preguntáis cómo logré que me expulsaran del grupo de wasap de padres del curso de mi hija de P3, no me queda otra que explicarlo, pero os advierto que esto ha generado demasiadas expectativas y ya veréis que no es para tanto 😂😂 — Eugenio d'Ors (@EugeniodOrs_) 14 de diciembre de 2018

Si alguno está tentado por conseguir también la expulsión, puede pinchar aquí para leer la historia completa y coger ideas.

Otro de sus hilos más compartidos ha sido este, en el que relata cómo reaccionó cuando su hijo se despertó mientras colocaba los regalos de Reyes:

Esto de los Reyes, para los que no tenéis hijos, que sepáis que tela marinera. Nadie nos explica nada. Vamos sin rumbo.

Y os digo una cosa: que tu hijo se despierte mientras le estás dejando los juguetes por la noche te hace conocer el miedo. EL TERROR.



Ocurrió hace dos años. — Eugenio d'Ors (@EugeniodOrs_) 4 de enero de 2019

Pincha en el hilo o aquí para leer toda la historia.

Eugenio asegura que escribir los hilos no le sirve tanto de desahogo para el día a día con niños como leer los comentarios que generan. "Me parto de risa. De hecho, una de las razones de que se hagan virales es porque los comentarios forman parte importante del hilo. Todos ponen su granito de arena". Y es que "todos compartimos un 90% de nuestros problemas diarios", opina. Como lo divertido que es viajar en coche con niños pequeños.

Maletas de ropa (tres mínimo), bolsa con zapatos, bolsas con comida, cochecito, bolsas de juguetes, bolsas de juguetes, bolsas de juguetes, ¿he dicho ya bolsas de juguetes? Artículos de playa, maleta de sábanas, ordenador portátil, bolsas de juguetes... — Eugenio d'Ors ( @EugeniodOrs_) 11 de enero de 2019

El viaje no empieza cuando arranca el coche. El viaje empieza cuando haces las maletas. Esos viajes de soltero con una maletita de las que que se suben al avión... eso forma parte del triste y lúgubre pasado. Nosotros generalmente llevamos unos diez bultos, entre ellos: — Eugenio d'Ors (@EugeniodOrs_) 11 de enero de 2019

Nada hay más relajante y plácido que hacer un viaje de varias horas en coche con niños. Si no lo habéis probado, gentes del mundo que no tenéis hijos, os lo recomiendo. Es inolvidable.

Os expongo aquí, a modo de ejemplo, el que realicé hace dos veranos.

Barcelona-Ribadesella. — Eugenio d'Ors (@EugeniodOrs_) 11 de enero de 2019

Cuando al fin consiguen salir, por supuesto, con varias horas de retraso sobre la idea inicial...

Al cabo de un rato, una vocecita masculla eso que todo padre conduciendo por la autopista quiere oír: "Papá, estoy mareado, creo que voy a vomitBOAAAAAARGGHGG COF COF AAAARGHHHH COF COF".

Encima de las maletas. Solo hace media hora que hemos salido y nos quedan ocho de viaje. — Eugenio d'Ors (@EugeniodOrs_) 11 de enero de 2019

Después de la correspondiente parada en boxes para limpiar y continuar el viaje con "esa mezcla perfumada de aloe vera (de las toallitas) más vómito matutino):

Pelea. Tengo pelea en bodega. Mi mujer no da abasto. Yo lo único que puedo hacer es mirarlos por el espejo poniendo cara de superenfadado, muy exagerada. No paran. Amenazo con volver. No paran. Desisto. Mi mujer igual. Así una hora. ¿Te gusta conducir? — Eugenio d'Ors (@EugeniodOrs_) 11 de enero de 2019

Y así. Puedes leer aquí cómo acabó el viaje.

Y algunas de las experiencias que compartieron los lectores de la historia:

Vivo cada viaje largo con terror... los míos tardan 15 minutos en preguntar "¿Falta mucho?", soy la reina del tetris maletero y a veces me hago la dormida para que me dejen en paz 🤫 — Elena Gómez (@egoji1977) 11 de enero de 2019

Eres un genio Eugenio 😂😂 ánimo. En mi caso, mi padre tenía la maravillosa habilidad para meternos un capón sin dejar de mirar a la carretera. Ay, qué recuerdos 😂😂 — Karl Radek (@nobisipse) 11 de enero de 2019

Pese a la cantidad de respuestas positivas que generan sus publicaciones, este tuitero, con cuenta desde 2013, cree que el ambiente en la red social se ha radicalizado mucho. "Las amenazas y los insultos están a la orden del día", describe. También califica de "surrealista" la utilización de reportes, es decir, denuncias a Twitter por el uso de palabras prohibidas para conseguir que se suspenda la cuenta a usuarios con los que no se está de acuerdo. "A veces pueden suspenderte por una expresión típica como: ME MUERO DE RISA, por incitar al autosuicidio".

Con trabajo y tres hijos pequeños —"lo que llevo peor son las peleas absurdas entre ellos y el desorden", confiesa— lo sorprendente es que le dé tiempo a mantener tal intensidad tuitera. "Muchas veces escribo los hilos o los tuits en el tren, o hasta en el lavabo. Parece que le dedique tiempo pero no, lo que pasa es que tengo un trabajo que me permite parar cinco minutos, echar un vistazo, leer alguna noticia y lanzar un tuit", explica. Mal no le debe ir, porque le gustaría aumentar su descendencia. "Pero mi mujer me ha dicho BASTA YA LOCO". Tendrá que conformarse con seguir pariendo hilos hilarantes.

