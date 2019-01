¿Por qué hace tanto frío en los aviones?

Un día cualquiera del pasado noviembre. Vuelo directo Tokio-Madrid con Iberia en un Airbus A330. En la parte delantera, donde voy sentado, hace un frío de muerte. Ni con dos mantas puedo conciliar el sueño. Sin embargo, cuando me levanto para ir al baño en la parte trasera y de paso quitarme los carámbanos de hielo de las cejas, en la segunda mitad de la cabina la temperatura es como 10 grados mayor. Seguro que la situación le suena. Yo —que me paso la vida en un avión— la he sufrido cientos de veces y en todo tipo de artefactos voladores y compañías aéreas. ¿Por qué diablos hace tanto frío en la cabina de un avión, en especial en vuelos largos?