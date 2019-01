Angelina Jolie reconoce que planea una carrera en la política

Angelina Jolie ha admitido que algún día podría dedicarse a la política y ha instado a líderes globales a hacer más para ayudar a los refugiados y a las mujeres en conflicto. "Iré donde me necesiten", a dicho la actriz al ser consultada sobre si estaba preparando su carrera política. "Si me hubieras preguntado hace 20 años, me hubiera reído", dijo en una entrevista con la cadena británica BBC este fin de semana. "No sé si estoy calificada para la política, pero también he bromeado que no sé si tengo un cadáver en mi armario", agregó. No sería la primera intérprete en dejar el cine por la política. En el pasado ya lo hicieron Arnold Swarzenegger, que fue gobernador de California, y Ronald Reagan, que antes de ser presidente de Estados Unidos (el número 40) fue actor. También Glenda Jackson ganó dos Oscar antes de ser ministra de Transportes en el Reino Unido con Tony Blair y Clint Eastwood fue alcalde de Camel by the sea. También la actriz de Sexo en Nueva York, Cynthia Nixon, optó a ser gobernadora de Nueva York.

La intérprete cuenta con varias personas que podrían apoyarla y asesorarla a conciencia para su posible incursión en el gobierno estadounidense, como su amiga y miembro de la británica Cámara de los Lores, la baronesa Arminka Helic, a quién conoció en 2012 durante su campaña para poner fin a la violencia sexual durante los conflictos bélicos. "Honestamente haré lo que sea que piense que realmente pueda hacer un cambio y, en este momento, puedo trabajar con una agencia de la ONU (...) para hacer mucho trabajo directamente con las personas necesitadas", ha admitido ahora la intérprete tras meses de especulaciones. "También puedo trabajar con gobiernos y también puedo trabajar con los militares. Estoy en un lugar muy interesante para poder lograr que se hagan muchas cosas sin un título, sin que sea sobre mí o mis ideas políticas. Así que por ahora me quedaré tranquila", agregó.

Como enviada de la agencia de refugiados de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la actriz ha visitado en los últimos años campos de refugiados para subrayar la dura situación de los desplazados por la guerra, y amplió sus esfuerzos internacionales para proteger a las mujeres, trabajando con la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y los gobiernos para ayudar a detener el uso de la violación como un arma de guerra.

Con 68,5 millones de personas desplazadas globalmente, Jolie dijo que se necesitaba hacer más para apoyar a los refugiados y albergar a las comunidades en los países en desarrollo. "El foco debería estar en ¿qué le está pasando a esa gente? ¿Por qué está pasando esto? ¿Cómo tenemos tanta gente desplazada y cuáles son las causas?", añadió la protagonista de Maléfica.

Esta intención de entrar a formar parte de la política llega en un momento personal complicado para la actriz desde que hace dos años y medio se separó del también actor, Brad Pitt, con quien comparte seis hijos. Antes de acabar el año, Jolie llegó a un acuerdo con Brad Pitt sobre la custodia de sus hijos. La abogada de la actriz, Samantha Bley DeJean, manifestó en un comunicado que el acuerdo sobre la custodia de los hijos que ha sido firmado por ambas partes y que evita el juicio.