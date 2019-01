El segundo vestido de Pedroche que quedó eclipsado por el bikini

El bikini de flores y tul de Cristina Pedroche en las campanadas de Nochevieja ha eclipsado su segundo y mucho menos comentado estilismo de la noche. La presentadora de Vallecas, acompañada del cocinero Alberto Chicote en la última noche del año, se cambió para la retransmisión de las segundas campanadas, las de Canarias, en Antena 3. Y eligió un vestido que nada tenía que ver con el primero: verde turquesa de corte asimétrico con una sola manga y apliques de pedrería, que dejaba parte de su torso al descubierto.

La primera Cristina Pedroche, que apareció en pantalla con el pelo recogido en un moño alto y una capa de tafetán de seda rosa cuarzo que escondía la sorpresa del bikini florido en tonos rosas y verdes, dio paso a la segunda Pedroche, más convencional y recatada, con el pelo suelto, engominado y hacia atrás a lo Kardashian y un vestido largo de noche con falda de seda y generosa abertura lateral.

El primer modelo lo firmaba Tom-Hom —y no Pronovias como en años anteriores tras la polémica del plagio—, mientras que el segundo era del diseñador canario Andrés Costa —guiño—. La pedrería que cubría el traje como imitando escamas ha hecho que la comparen con La Sirenita, un look muy isleño y muy de actualidad con Aquaman. Muchos han visto también en el traje brillibrilli reminiscencias del carnaval.

En cuanto a su primer vestido, la propia Pedroche, que debutó con campanazo en las campanadas de 2014 en La Sexta junto a Frank Blanco, lo describió como "de hada del bosque" y de "vestidazo, con moda, clase y elegancia" no se ha tardado ni un segundo en compararlo con un YSL con el que desfiló la modelo francesa Laetitia Casta en 1999. En cuanto al maquillaje, en ambos caso fue discreto y cambió el rojo del primer vestido por un nude rosado en el segundo.

A ella y a Chicote se sumó el canario —guiño guiño—Brais Efe, protagonista de Paquita Salas, con un traje de chaqueta azul. De momento, Dabiz Muñoz no ha subido a sus redes sociales su tradicional foto probándose el vestido de su pareja. Sí que ha publicado una imagen posando con Pedroche y unos storys de sus distintos looks en los que le declara su amor incondicional y la califica de "puta crack".

Al margen de los vestidos, Pedroche hizo gala de un discurso feminista y ecologista, al destacar que usaba "cristal reciclado en los zapatos para colaborar con el medio ambiente". "Simboliza mi compromiso personal con el reciclaje y el medio ambiente y la lucha contra el cambio climático. Deseo que en el 2019 la clase política y las grandes empresas trabajen para reducir la contaminación, las emisiones de CO2, la deforestación y los plásticos que inundan nuestros mares y océanos. Si no queremos ser la próxima especie que desaparezca, pensemos qué mundo queremos dejar a nuestras hijas e hijos. Tenemos que ser conscientes de que no existe otro planeta al que mudarnos. Hagamos un planeta mejor, más habitable, con mares y bosques sanos", declaró la presentadora.

"Bosques por los que correr libres y seguras. Hablo como corredora y como mujer, que llevemos zapatos de cristal no significa que seamos cenicientas. Que nos pongamos las zapatillas y salgamos a correr solas, no significa que no sepamos si vamos a volver sanas y salvas. Basta ya de crear una sociedad de miedo y de terror: yo no voy a callar hoy. Por las mujeres que ya no podrán levantar su voz en este año que comienza", añadió en referencia al asesinato Laura Luelmo.