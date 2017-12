Cristina Pedroche da la campanada en Año Nuevo con un discurso feminista

Cristina Pedroche es experta en provocar, en crear polémica por lo que dice y por lo que se pone. Trabaja todo el año en La Sexta pero es su aparición la noche del 31 de diciembre la más esperada. La elección de su look es todo un espectáculo y ella lo sabe por eso ha hecho de ello un gran espectáculo en el que participa hasta su marido el cocinero Dabiz Muñoz que suele probarse los trajes de la presentadora y reclamar su hueco en la pantalla. Para dar la bienvenida a 2018, Pedroche ha elegido de nuevo un diseño de Pronovias, un traje que ella ha definido como "feminista". "Mi vestido es superfeminista porque llevándolo defiendo la libertad de la mujer. Me visto como me da la gana. También te digo que si el primer año me hubieran dicho que tenía que ponerme un vestido sin sujetador y con las bragas a la vista, nunca lo hubiera hecho. Yo decido", decía en una entrevista con este periódico. La presentadora tuvo este año palabras contundentes contra la violencia de género. "No es no y nos queremos vivas", dijo.

Su vestido se ha convertido en el trending topic de Nochevieja. Esta vez optó por un mono transparente de tul bordado en blanco que dejaba ver su silueta, un diseño similar al elegido hace dos años, que mostró tras quitarse un abrigo rojo. “Da igual lo que me ponga, será polémica. Si me pongo un vestido tapado será porque voy tapada…”, decía días antes. Eso sí destacando que los mensajes que se hacen sobre su atuendo son siempre machistas. “Es mi cuerpo, si yo quiero lo enseño si no, no”. Por ese motivo asegura que jamás se ha cortado en divulgar una foto. Ya tiene asumido que publique lo que publique habrá alguien que la llame “fea, gorda, tonta, payasa…”

La presentadora dio sus primeras campanadas de Fin de Año en la Nochevieja de 2014 junto a su compañero de Zapeando Frank Blanco para La Sexta. Debutó con un vestido negro de transparencias sin sujetador que dejaba al descubierto su ropa interior .

Un año después, Pedroche dio el salto a Antena 3 y presentó las Campanadas 2015-2016 junto a Carlos Sobera. Inició la retransmisión cubierta por una capa, pero el presentador le ayudó a despojársela y la vallecana volvió a sorprender con otro vestido de transparencias en color blanco, confeccionado con 20.300 cristalitos que fueron cosidos a mano durante 350 horas.

El año pasado Pedroche escogió un atrevido vestido de Pronovias con un corsé de color oscuro acompañado de una capa transparente con estrellas plateadas. Hervé Moreau, director creativo de Pronovias fue el diseñador de look a partir de sus propias ideas y de los consejos del estilista Josie. compañero suyo en el programa Zapeando. Pero un joven diseñador, Lord Ralph Frew, acusó a Pronovias de plagiar el famoso vestido de Pedroche para las campanadas de Año Nuevo. Según el creador, el modelo era "una copia baratísima" de un corsé del famoso corsetier francés Mister Pearl (Sudáfrica, 1962). La pieza, además, es una de las más significativas de su carrera: la diseñó para John Galliano en los noventa y la lució Eva Herzigova en una sesión de fotos con el fotógrafo Helmut Newton, y Helen Christensen en un desfile del gibraltareño en 1997.