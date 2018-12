En un incidente sin precedentes en la historia de la aviación civil, el aeropuerto de Gatwick vio alterado su funcionamiento durante tres días por la presencia de pequeñas aeronaves no tripuladas que obligaron a suspender más de mil vuelos y dejaron en tierra a 140.000 pasajeros justo cuando se iniciaban las vacaciones de Navidad. Con 45 millones de pasajeros al año, el de Gatwick es el segundo aeropuerto con más tráfico de Reino Unido. Una semana después de suspenderse los primeros vuelos todavía no se conoce el origen de los drones, ni la motivación de sus vuelos. Pero el incidente ha servido para poner de manifiesto la vulnerabilidad de instalaciones estratégicas como aeropuertos, centrales nucleares o cualquier otra infraestructura vital o lugares de uso masivo, como estadios deportivos, ante el posible uso malicioso de aeronaves no tripuladas y dirigidas mediante control remoto. A pesar del despliegue policial y de que incluso participó el Ejército en la búsqueda de los aparatos, las investigaciones no han permitido llegar de momento a ninguna conclusión sobre las decenas de avistamientos reportados a la policía. Ni siquiera se sabe cuántos drones han sobrevolado el aeropuerto. La pareja que fue detenida el viernes pasado como posible sospechosa fue puesta en libertad sin cargos.

Los responsables del aeropuerto declararon consternados que no disponían de tecnología comercial que pudieran desplegar para evitar la presencia de los drones. Ese es el problema central de este lamentable suceso. Aunque existe una legislación que regula el uso de estos aparatos y prohíbe que sobrevuelen instalaciones como los aeropuertos, lo ocurrido en Gatwick ha demostrado que el principal peligro, el de un posible uso malicioso, no se resuelve solo con legislación.

Los drones son aparatos baratos y tan fáciles de conseguir como de pilotar, de modo que podrían utilizarse con fines de sabotaje o de terrorismo. Sabemos que ISIS ha utilizado en Siria y en Irak drones comerciales modificados para transportar proyectiles y explosivos. El problema que se plantea a la hora de proteger instalaciones civiles estratégicas es cómo detectar este tipo de naves y cómo neutralizarlas sin riesgos para terceros. Existen diferentes sistemas de radares capaces de detectar la presencia de drones y también técnicas de interferencia de frecuencias para interrumpir el contacto entre el aparato y su operador. Pero no está resuelto, aunque se investiga intensamente y se han apuntado algunas soluciones, el problema de interceptar el dron, tomar el control operativo del aparato y dirigirlo a un lugar seguro, algo vital para el caso de que estuviera cargado con explosivos o algún tipo de arma química o bacteriológica. Lo ocurrido en Gatwick obliga a plantearse y desarrollar mecanismos de defensa contra un eventual uso perverso de los drones.

