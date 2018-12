Ocho cuentos para dormir bien y esperar a Papá Noel sin nervios

La montaña de libros más alta del mundo

Lucas no dudaba en ningún momento en que había nacido para volar. Lo intentó por todos los medios: utilizó diversas capas y alas, pero no tenía suerte. Santa Claus tampoco acertaba con lo que pedía y el deseo que pedía en cada cumpleaños no se cumplía. Un día su madre le explicó que había otras formas de volar y le dio un libro. En ese momento su vida cambió. Ese primer libro lo leyó enseguida y a este le siguieron muchos otros. Los libros le ayudaron a cumplir su tan ansiado deseo. "La montaña de libros más alta del mundo" de Rocío Bonilla es un álbum ilustrado que alimenta la pasión por la lectura. Los dibujos transmiten perfectamente la magia de la lectura, la concentración en el libro, los viajes mentales a otros lugares existentes o de ficción. Un buen libro es una invitación a una aventura. ¿Entras?