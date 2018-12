Miley Cyrus convierte un clásico villancico en un himno feminista y se desata la polémica

"¿Alguien se ha parado alguna vez a pensar en el significado de esta canción?". La pregunta se la lanza Miley Cyrus (Tennessee, 1992) al humorista Jimmy Fallon y el tema al que hace referencia no es otro que Santa Baby, uno de los villancicos tradicionales más versionados de la historia. La cantante, acompañada del productor Mark Ronson, con quien acaba de publicar Nothing Breaks Like a Heart, participó esta semana en el programa navideño del cómico, transformando la tonada de los cincuenta en un auténtico himno feminista. ¿El resultado? Un corto tan brillante como polémico. Porque si hay algo más peligroso que tocar un clásico es cuestionarlo desde la óptica de género.

"Miley, ¿estás preparada para el sketch de Santa Baby?", le pregunta Fallon al inicio del vídeo. "Casi. Creo que necesito cambiar un poco las letras. ¿Te parece bien?", responde ella. "No lo sé. Quiero decir... son letras clásicas. La gente ama el original", zanja el cómico con fingida preocupación. Y así, del mismo modo que María de Operación Triunfo se negó a pronunciar 'mariconez' en el tema de Mecano, la reformada niña Disney abría la caja de los truenos al negarse a dar voz a la caprichosa mujer de la canción. La polémica estaba servida.

Pero antes, pongámonos en contexto. Santa Baby, escrita por Joan Javits y Philip Springer, fue interpretada por primera vez por Eartha Kitt en 1953. El tema es un claro ejemplo de todas las extravagancias que podemos llegar a pedirle a Santa Claus. Precisamente, la autora de esta carta navideña le explica a Papa Noel que ha sido muy buena, aunque sus grandes logros se limitan a "no haber besado a todos los chicos que se lo han pedido". Por esta sencilla razón, quiere nada más y nada menos que un dúplex, un coche descapotable, cheques en blanco al portador y hasta un anillo de diamantes. Hasta la fecha, la canción ha sido versionada por Madonna, Kylie Minogue, Gwen Stefani o Taylor Swift. Y, respondiendo a la pregunta inicial de Cyrus, ninguna antes puso en duda su significado.

"La canción original es un tema lleno de sarcasmo y una rebelión silenciosa. Por eso ha sido versionada orgullosamente por muchas divas. Este giro es pobre". "Bienvenidos a otro episodio de 'Cómo la izquierda se caga en la Navidad'. En este capítulo: Cómo las feministas cambian las canciones clásicas de Navidad que la gente ama porque decidieron ofenderse como si fuera un ataque directo contra ellas". "Es irónico tener a Miley Cyrus quejándose de la igualdad salarial y el acoso sexual, ¿verdad? Probablemente no sea la mejor persona para representar a las mujeres". Son algunos de los airados comentarios que han dejado los usuarios -unos más confundidos que otros-, en el vídeo, que ya alcanza los 4 millones de reproducciones en YouTube.

Pero la versión de Miley Cyrus, con una actitud mucho más desprendida y empoderada, también ha sido aplaudida. Con frases como "yo puedo comprar mis propias cosas", "el mejor amigo de la mujer es la igualdad salarial" o "deja de interrumpirme cuando hablo y no me envíes fotos de tu...", incluso se ha ganado a los que no son seguidores de la cantante. "Bueno, no me gusta Miley pero esto es realmente bueno. En lugar de discutir, digamos que estamos de acuerdo con esto: la igualdad salarial es buena, el acoso sexual es malo y las personas que pueden valerse por sí mismas son excelentes", comenta un usuario. "No soy fan de Miley, pero me encanta esta parodia. La ironía está en la canción en sí. Los tiempos han cambiado, mientras que la canción original es pegadiza, el tono subyacente refleja una visión muy anticuada de cómo se ven las mujeres a sí mismas. Las mujeres han evolucionado", zanja otro.

