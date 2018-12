La iniciativa de Pedro Sánchez para entablar un diálogo con Quim Torra ha sido tachada de humillación por parte de las derechas. Al parecer, consideran inaceptable que el presidente del Gobierno acuda a Barcelona a reunirse con su homólogo autonómico, un agravio nacional, vaya. Se olvidan de que Adolfo Suárez acudió a investir, en esa misma ciudad, como president a Tarradellas en 1977 o que Juan Carlos I eligió la Casa de Juntas de Gernika en 1981 para iniciar los viajes oficiales por las distintas comunidades autónomas. Ambos hechos fueron importantes en el camino de vuelta al sistema democrático en España y no sucedieron por azar. En política no existe la casualidad, y no hay que olvidar que está hecha de diálogo y gestos. Si se continúa contemplando la realidad y proponiendo soluciones obviando que Estado y Generalitat son instituciones legítimas y corresponsables que deben dialogar y negociar, en definitiva, hacer política, estaremos condenados a perpetuar los problemas lastrando a toda la sociedad. El encuentro propiciado en Barcelona es lo normal en una democracia, ojalá se produzcan muchos más.

Javier Cobos Sabaté. Madrid

