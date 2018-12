2

La alacena

De aquellas excavadas en las paredes para mantener frescos los alimentos cuando no había maderas, a los trabajados muebles con estanterías y puertas de cristal hemos llegado… a la nada. Cada vez hay menos gente en las casas; no lo decimos nosostros, según el INE más de la mitad (55,8% de los hogares en España son de una o dos personas. Y, claro, tenemos menos vajilla y cristalería que guardar. Aquellos amplísimos menajes que se construían con años, regalos de boda y herencias familiares han dado paso a los platos imprescindibles para la vida cotidiana. No tenemos salseras, varias cuberterías ni copas de cuatro tipos distintos, entre otras cosas, porque tampoco solemos hacer comidas formales con muchos invitados. La vajilla que tenemos se encaja en los muebles modulares de la cocina y, cuando recibimos a gente, contamos los vasos y los tenedores rezando por tener suficientes, cuando no incorporamos un set de plástico de emergencia.