11

Viejos vasos de nocilla entre la vajilla

Cincuenta años cumple la versión hispana de la Nutella italiana, convertida desde su lanzamiento en 1968 en un imprescindible de las despensas y vicio tórrido de niños y no tan niños. Al estar envasada en un recipiente de cristal, Nocilla persistía como marca en los hogares más allá de que se acabase su contenido de crema de chocolate: el vaso se reutilizaba y pasaba a formar parte de la vajilla familiar, en la que llegaba a hacerse un elemento fuerte y, en algunas casas, casi único. Hoy Nocilla aprovecha este éxito y produce de forma regular ediciones limitadas de diseños de sus vasos. No hay icono de la cultura popular reciente que no haya protagonizado su colección: los Minions, Pokemon, Monster High… y también diseñadores e ilustradores como Jordi Labanda, Vittorio y Lucchino, Agatha Ruiz de la Prada y Mr. Wonderful, e incluso famosos como Rosario Flores o Alejandro Sanz han coloreado los vasos de la popular mezcla de leche, cacao, avellanas y (mucho) azúcar.