Una modelo afirma haber tenido una relación con Woody Allen cuando era menor de edad

En 1976 Woody Allen ya se perfilaba como uno de los directores más cotizados de Hollywood. Con películas como Todo lo que usted siempre quiso saber sobre el sexo, pero nunca se atrevió a preguntar (1972) y Sueños de un seductor (1973), el neoyorquino, que en la actualidad tiene 83 años, empezaba a abrirse paso en la meca del cine y acumulaba reconocidas conquistas, como las actrices Diane Keaton y Louise Lasser. Pero al parecer las mujeres que presentaba antes los medios no fueron las únicas en su vida.

Según ha publicado The Hollywood Reporter, la modelo Babi Christina Engelhardt, afirma haber mantenido una relación con el actor y director durante ocho años —desde 1976 hasta 1984—, cuando ella era aún menor de edad. De acuerdo a sus declaraciones, Engelhardt tenía 16 años cuando conoció a Allen y era 25 años menor que el director. Este fue uno de los motivos por el que su relación no fue pública y se desarrolló principalmente en el piso que el realizador tenía en la ciudad de Nueva York, lejos de los focos mediáticos. "Las cortinas siempre estaban cerradas", cuenta la modelo. "Las vistas debían ser espectaculares, pero yo no estaba allí por las vistas",

In 1976, 16-year-old model Babi Christina Engelhardt embarked on a hidden 8 year affair with Woody Allen.

Cuando llevaban más de 12 de meses juntos, Allen empezó a llevar a otras mujeres a su casa para hacer tríos con Engelhardt, algo que no molestaba a la modelo. "Era interesante, una exploración de los años setenta", asegura. Las cosas cambiaron cuando el director le presentó a "su novia" Mia Farrow, la actriz con la que después mantendría una relación de 12 años y con quien tendría un hijo biológico, Ronan Farrow, y dos adoptivos. La modelo no pudo ocultar su decepción ya que se consideraba a sí misma como la pareja oficial del cineasta.



"Me sentí asqueada. Ya no quería estar allí, pero no pude encontrar el coraje para levantarme e irme", confiesa. "Salir de allí significaba el fin de todo ello. Mirando atrás eso es exactamente lo que debí haber hecho, pero en ese momento la idea de no tener a Woody en mi vida me aterrorizaba. Así que me quedé allí sentada, de forma paciente y calmada, tratando de digerir la situación y tratando de entender por qué nos quería a las dos allí".

Los tres realizaron tríos en diversas ocasiones y poco a poco Engelhardt se empezó a sentir más cómoda con la situación. “Era muy divertido. Ella era hermosa y dulce, él era encantador y seductor, y yo era sexy y cada vez más sofisticada en este juego”, revela. “No fue hasta que todo terminó que me di cuenta cuan retorcida era la situación y que yo era solo un juguete”, agrega. No fue hasta 1984 que la modelo decidió dejar a Allen e irse de Nueva York.

Un pequeño acercamiento a la dinámica que había entre los dos, puede verse en una de las películas más icónicas del cineasta: Manhattan (1977). Según la modelo, ella fue en parte musa para aquel filme que contaba la historia entre una joven de 17 años y un escritor de televisión, de 42. “Lloré durante toda la película, porque me di cuenta que uno de mis peores temores se había vuelto realidad", afirma. “¿Cómo podía ser que él se sintiese así? ¿Cómo fue que nuestra relación solo era una aventura para él? Habíamos compartido una conexión muy especial desde el principio, algo mágico, y ahora veía una interpretación mía, de nosotros, en la pantalla grande para que lo viera todo el mundo en blanco y negro”, lamenta.

Engelhardt aclara que ahora, a sus 56 años, cuenta su historia, no por un deseo de denunciar a la estrella de Hollywood, sino para mostrar otra perspectiva sobre él. "No estoy atacando a Woody. Esto no es un intento por destruir a este hombre. Hablo de mi historia de amor. Esto me hizo quien soy y no tengo ningún tipo de arrepentimiento", ha asegurado a la revista estadounidense.