Soon-Yi Previn sale en defensa de Woody Allen y sus hermanos la atacan

Hay un nuevo capítulo en el culebrón de la familia Allen-Farrow. Soon-Yi Previn, la hija adoptiva de Mia Farrow y esposa de Woody Allen, ha hablado este domingo en una entrevista con la revista New York Magazine sobre su relación con el cineasta, al que defiende de todas las acusaciones de abuso sexual que su hija Dylan Farrow –hermana adoptiva de Previn–, asegura que cometió cuando ella tenía solo siete años. Además, la esposa del director de cine también ha hablado sobre su relación con su madre, Mia Farrow, a quien reprocha haber sido cruel con ella durante su infancia y adolescencia.

Poco después de estas afirmaciones, Dylan y Ronan Farrow no han dudado en salir en defensa de su madre. “Este es un mensaje para los medios y aliados de Woody Allen: nadie me está presentando como una víctima. Sigo siendo una mujer adulta y no cambio nada de mi acusación, respaldada por pruebas”, asegura Dylan, ahora de 32 años, sobre sus testimonios contra su padre, a quien acusa de haber abusado de ella durante años siendo menor. El pasado enero, Dylan Farrow relataba en su primera entrevista televisiva lo sucedido con su padre. "Siempre me tocaba", explicó entonces.

Su hermano Ronan, que ganó el Premio Pulitzer por destapar el escándalo de acusaciones de abuso sexual contra Harvey Weinstein, también se ha pronunciado en contra de la pareja de su padre. “Como hermano e hijo, estoy enfadado porque la revista New York participe en este tipo de trabajo. Como periodista, me sorprende la falta de cuidado de los hechos, la negativa a incluir testimonios de testigos que contradigan falsedades en esta pieza, y la imposibilidad de imprimir las respuestas de mi hermana", asegura el único hijo biológico de Allen y Farrow en un comunicado. "Le debo todo lo que soy a Mia Farrow", añade.

“Amamos y apoyamos a nuestra madre, que siempre ha sido una madre cariñosa y generosa. Ninguno de nosotros ha sido testigo de otra cosa que no sea el trato familiar en nuestro hogar, razón por la cual los tribunales otorgaron la custodia exclusiva a nuestra madre de todos sus hijos”, se lee en otro comunicado conjunto que ha firmado Ronan junto a otros de los hijos de la actriz. Mia Farrow tuvo cuatro hijos biológicos y adoptó otros diez.

Según relata Previn, Farrow pasaba de sus hijos y a ella la insultaba, le arrojaba cosas y le gritaba. Un relato muy similar al de su hermano Moses, ahora de 40 años, quien aseguraba a través de una carta el pasado mes de mayo que él también había sufrido este maltrato por parte de su madre adoptiva. Según él, golpeaba regularmente a varios de sus hijos y no dudaba en arrastrarlos al suelo y encerrarlos en un baño o en un armario. En su escrito, Moses también defendía a su padre adoptivo de las acusaciones de su hermana Dylan.

Sobre su relación con Allen cuenta que tenía 10 años cuando el cineasta llegó a su vida. "Lo odiaba porque pensaba que sería igual que ella, una persona desagradable y mala. No pensábamos en él como un padre, no tenía ni ropa en nuestra casa, ni siquiera un cepillo de dientes", recuerda Previn.

Se empezó a llevar bien con él a los 16 años, tras romperse el tobillo. Él se ofreció a llevarla al instituto y empezaron a ir a partidos de baloncesto juntos a sugerencia de Farrow. Según la entrevista, se fueron abriendo el uno al otro, a medida que la relación entre Allen y su madre adoptiva se estropeaba.

Allen y Previn iniciaron su relación en el primer año de universidad de ella. Aunque se desconoce bien cómo ocurrió todo, la ahora esposa de Allen asegura que fue el cineasta quien dio el primer paso. "Por eso nuestra relación ha funcionado: me sentí valorada. Es halagador. Normalmente, es muy tímido y se lanzó".