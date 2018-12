La pasada tarde, mientras paseaba por el centro de Madrid, reflexionaba sobre el tipo de ciudad que me gustaría que se encontraran mis dos hijas cuando sean mayores; cuando tengan que desplazarse para ir a trabajar o quedar con las amigas para ir al cine, si es que por entonces sigue habiendo salas de cine en el centro. Y es que si prohibimos algo debemos aportar soluciones a los nuevos problemas. Por tanto, no veo coherente prohibir el tráfico en el centro si no se innova en movilidad ciudadana. Los vagones de metro no deberían ir tan llenos, ni los autobuses tardar tanto en llegar; los taxis no pueden ser tan caros y no deberíamos encontrar problemas para aparcar a las afueras de mi querida ciudad.

María Cuevas

Madrid

