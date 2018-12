‘Los Javis’ hablan de su infancia difícil y sus problemas con la fama

Javier Calvo y Javier Ambrossi, conocidos como Los Javis, han sido los protagonistas del último programa de la temporada de Planeta Calleja emitido este domingo. Durante su viaja a la India, la pareja de actores y directores mostraron su lado más desconocido y personal ante Jesús Calleja, con quien hablaron de la infancia que ambos han tenido o los dos lados de la fama que viven actualmente.

Son los creadores del fenómeno La Llamada, primero en teatro y después en cine, y también los responsables del éxito de Paquita Salas, la serie que se emite en Netflix, pero el camino que han recorrido hasta llegar a lo más alto no ha sido fácil. “Vengo de una familia de adolescentes. Mi madre me tuvo con 18 años. La separación de mis padres me afectó muchísimo. De hecho, todas las movidas mentales que tengo vienen de ahí”, confesó Javier Ambrossi, de 34 años, y hermano de la también actriz Macarena García.

Gracias a su abuela Lola, Calvo, de 27 años, tuvo una infancia más feliz, aunque también tuvo que lidiar con su padre. “Con mi padre he tenido una relación difícil. Mi padre era muy serio, muy exigente. Ha cambiado mucho y nuestra relación ha recorrido un camino muy bonito”, explicó ante las cámaras. Precisamente su abuela Lola le ha marcado de manera tan positiva, que fue su gran inspiración para crear al personaje de Paquita Salas –que interpreta su amigo Brays Efe–. “No teníamos presupuesto y Paquita llevó en la primera temporada la ropa de mi abuela”, dijo Calvo emocionado.

Los Javis, que por segundo año son profesores de interpretación en Operación Triunfo, también reflexionaron sobre lo dura que puede llegar a ser la fama, de la que confesaron les había superado por momentos. “La gente y los medios te ponen en un lugar que no te corresponde. No es fácil vivir con esa presión porque la gente espera mucho de ti. Pierdes el control de tu vida porque eres rehén de la imagen que proyectas y te proyectan”, dijeron. Y como ejemplo recordaron cuando fueron invitados por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. “De repente te llaman de la Moncloa, te ves con el presidente y lees en los periódicos que apoyas a determinado partido político. ¿Por qué? Nunca nos hemos posicionado”.

Tampoco faltó la importancia que le llegan a dar a las redes sociales, de las que ambos que son muy activos, algo que especialmente a Ambrossi le afecta de forma llamativa: “A mí me afecta, te machaca al final estar mucho rato del día pendiente de lo que piensen los demás”.

Entre confesión y confesión, Los Javis no ocultaron el mal rato que vivieron con algunas de las costumbres más arraigadas de la India. La pareja, tanto en lo laboral como en lo sentimental, visitó junto al equipo de Jesús Calleja Benarés, la ciudad sagrada por antonomasia de la India a orillas del río Ganges. Entre los ritos religiosos del lugar está la cremación de difuntos al aire libre, a la que también asistieron los invitados. El aventurero les explicó que allí se quemaban entre 100 y 200 cadáveres al día, pero había excepciones: “Santos, mujeres embarazadas, niños…esos no se pueden quemar porque trae mala suerte, así que los tiran al agua. Y por eso es normal ver cadáveres flotando por todo el río y la gente convive con ellos con normalidad”. Una normalidad que Los Javis no soportaron y, tras presenciar un cadáver en el agua y el olor de otros tantos consumiéndose, pidieron, por favor, salir del recinto porque se estaban agobiando.

Un viaje espiritual que pese a los malos momentos, ambos admitieron que ha sido muy enriquecedor tanto a nivel personal como profesional. “No pensaba que tuviera acceso a según qué cosas, como meditar con un monje budista. Hay maneras de llegar a lugares fuera de lo turístico y esa es la enseñanza que me llevo del programa", dijo Calvo. “Este viaje nos ha aportado inspiración para lo próximo que vamos a escribir. Tenemos varias ideas nuevas gracias a Planeta Calleja”, culminó Ambrossi.