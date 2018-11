Javier Ambrossi: “Dijimos que ‘no’ a ‘Operación Triunfo’ por cobardes”

Javier Ambrossi, la mitad de Los Javis, como se conocen a los cineastas Javier Calvo y Javier Ambrossi, ha explicado el motivo de su regreso como profesores de interpretación a Operación Triunfo. Los Javis se incorporaron la pasada semana a la Academia después de que la dirección del programa decidiera prescindir de quien se encargaba de esa formación en esta segunda edición del talent show, la también actriz Itziar Castro. “Decidimos no ir porque queríamos dedicarnos a escribir, a dirigir y a tomarnos con calma, por fin, un momento de nuestra vida. Uno. Pero la vida nos lo ha puesto ahí otra vez y… tengo la sensación de que dijimos que no por cobardes. Por pensar: 'No, es que fue tan bien la edición pasada que cómo voy a volver yo ahora', o 'es que estoy tan ocupado que cómo me va a dar tiempo…”, ha contado Ambrossi en el programa La Mañana de TVE, el pasado miércoles.

Aunque Los Javis ya habían participado en OT 2018 con dos clases magistrales —tras las que recibieron algunas críticas en redes sociales por la presión a la que sometieron a los alumnos—, su intensa actividad en sus diversos trabajos y el temor a no cumplir las expectativas logradas con gran éxito en la pasada edición del programa musical fueron los motivos por los que prefirieron no involucrarse a tiempo completo con OT 2018.

Los creadores del musical La Llamada, que contó también con adaptación cinematográfica, están inmersos ahora en la preparación de la tercera temporada de Paquita Salas y en la grabación de Terror y feria, serie para la plataforma Flooxer de la que son productores.

La semana pasada, la productora del programa decidió prescindir de su hasta entonces profesora de interpretación, la actriz nominada a un premio Goya Itziar Castro. "Itziar Castro no ha conseguido los objetivos esperados en su área", destacaba el comunicado en el que Gestmusic explicaba la decisión. La actriz, a través de sus representantes, aclaraba en sus redes sociales que a ella se lo habían comunicado “de forma precipitada y sin que se lo esperase".

Una decisión que creó mucha polémica entre los seguidores del programa, tanto al difundirse la noticia como en el momento que se conoció que Los Javis, muy amigos de la actriz, serían sus sustitutos. "Hablo con Itziar a menudo. Antes de decidir volver hablamos con ella. Hablé con Itziar, con Tinet [director de la productora] y decidimos volver porque amamos OT", ha insistido Ambrossi ante la periodista María Casado.

El director, actor y hermano de la también intérprete Macarena García también ha hablado de la ilusión con la que él y Calvo han afrontado su vuelta y el talento de los concursantes de este año: "Esta edición está a la altura de la del año pasado, hay grandes personajes. Son unos punkis. ¿Quién se mete en una edición después de lo bien que funcionó la anterior? Gente loca".

El despido de Itziar Castro no ha sido la única polémica que arrastra esta segunda edición de OT. En la última gala, en la noche del miércoles, los seguidores acusaron de tongo al programa después de que se publicase en Twitter una imagen de unos papeles donde, junto al nombre de cada concursante, aparecían distintas valoraciones del jurado antes de haber empezado las actuaciones correspondientes. Tanto el programa como Tinet Rubira, director de la productora del formato, tuvieron que dar explicaciones a través de la red social. "El jurado ve los ensayos del plató del martes y toma sus notas. Después decide cuando ven la actuación definitiva de la gala", explica Rubira en su cuenta de Twitter. Esa previsión es la que aparece en la foto difundida.

Anteriormente, en otra de las galas, fue una de las concursantes, María Villar, fue quien inició otra polémica al comenzar un debate sobre si el término “mariconez” —que aparece en la letra de la canción Quédate en Madrid, de Mecano— era o no homófobo. Además, hace un par de semanas los profesores tuvieron que dar un toque de atención a los concursantes por su “falta de profesionalidad y compromiso” ya que, a la hora del ensayo, no se sabían la letra ni la melodía de la canción grupal.