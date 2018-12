Regalos para ella con mucho placer

Cada Navidad, la demanda de productos relacionados con el sexo aumenta. Ya no solo pensamos en este tipo de regalos para nuestra pareja, ahora los incorporamos al resto de familiares. Así que no se despisten, lo mismo en el regalo que lleva su nombre a los pies del árbol encuentra la última maravilla de juguetería erótica. ¿Se atreverían a regalar un vibrador a su madre? ¡Ya tienen en común algo con Gwyneth Paltrow! Para el último Día de la Madre la actriz eligió un succionador de clítoris y lo contó en su blog. No solo se dispararon las ventas del modelo (curiosamente de su empresa de artículos de lujo) también reivindicó la masturbación a cualquier edad. Su madre, de setenta y cinco años quedó viuda y desde entonces, asegura, no ha encontrado pareja. ¿Se necesita tenerla para alcanzar un orgasmo?

EL PERFECTO JUGUETE PARA UNA MUJER

La primera pregunta para elegir un juguete para una mujer es ¿ha tenido niños? Aquellas que hayan sido madres vía vaginal necesitarán juguetes orientados a su propio cuerpo y sus circunstancias. Los trastornos del suelo pélvico o periné implican un descenso (prolapso) de la vejiga, la uretra, el útero, el intestino delgado, el recto o la vagina causado por debilidad o lesión de los ligamentos, del tejido muscular. Es decir, se nos queda flojo. Esto afecta tanto a la continencia urinaria como fecal, pero además minimiza la sensación de placer en el coito. Una mujer que haya tenido partos vía vaginal, querrá mejor un vibrador que un dildo, porque según los terapeutas sexuales, los vibradores tienen un punto más a su favor: son los juguetes que se utilizan para tratar disfunciones sexuales, como la anorgasmia, por su capacidad estimuladora y vibradora. Al tratarse de un músculo, con un debido entrenamiento se soluciona.



- Tratamiento de fisiosexología. Recomendado para mujeres que hayan tenido hijos vía vaginal. Un buen regalo puede ser un tratamiento integral con un profesional que enseñe cómo tonificar los músculos. Los ejercicios hipopresivos y el uso de vibradores estará presentes en sus clases. Fisioterapeutas y médicos especializados estudian cada caso para adecuar el tratamiento pertinente a cada mujer en función del prolapso que manifieste. Además, el entrenamiento completo hace que los músculos de la vagina se tonifiquen tanto como para mejorar las relaciones sexuales de la pareja. Tanto ella como él sentirán y disfrutarán mucho más después de uno de estos tratamientos.

Succionador de clítoris.

Vibrador mini.

- Vibradores: Las vibraciones de estos juguetes también entran en el apartado del entrenamiento porque son los que utilizan los terapeutas sexuales para tratar temas de anorgasmia. Sin necesidad de tener la más mínima disfunción, cada vez son más las mujeres que prefieren vibradores a dildos por la capacidad orgasmática de los mismos. El propio temblor hace que al llegar el orgasmo los músculos del suelo pélvico reaccionen automáticamente. Los ejercicios de Kegel brotan con los vibradores como respuesta a la estimulación. Su uso prolongado se utiliza tanto para disfunciones sexuales como para el placer. Más completitos no pueden ser. El maravilloso mundo de los vibradores se ha perfeccionado hasta límites insospechados. Los tenemos de todos los tamaños, desde diminutos vibradores que pasan desapercibidos en cualquier mano, hasta fantásticas vergas. Los llamados conejo por sus orejitas estimuladoras del clítoris se llevan la palma en ventas desde hace años. Igual que los succionadores de clítoris, la octava maravilla en cuanto a inmediatez y satisfacción. Si además opta por regalar uno de estos artilugios recuerde que los hay completamente impermeables para usar en la bañera y también con la curvatura apropiada para estimular el punto G.

- Intensificadores del orgasmo: Todavía no son muy conocidos, pero ya se ha demostrado su eficacia. Al utilizarlos mientras se acaricia el clítoris aumentan la sensación de calor, lo que facilita llegar al orgasmo. Con los lubricantes efecto calor pasa parecido. Los lubricantes úsalos siempre con tu pareja, estos bálsamos, que parecen labiales, son también de uso individual.

- Ropa íntima: La venta de ropa íntima orientada al sexo también se dispara en estas fechas. No esperen excesiva comodidad, pero a cambio, pueden encontrar todo un repertorio de prendas que piden a gritos lucirse en la cama. Las fiestas, los compromisos y los reencuentros marcan la agenda de muchas personas que consideran que la ropa interior debe ser magnífica para cualquiera de las citas que puedan surgir. Las principales marcas de lencería sacan sus mejores modelitos precisamente para las ventas de este mes, siendo diciembre (por la Navidad) y mayo (por las bodas) los meses por excelencia de ventas. Pero, no crean que será necesaria una inversión alta. Muchas de estas prendas casi están pensadas para que sean de usar y tirar por motivos obvios.

Joya anal.

Kit de iniciación con arnés y dildos.

- Otras sexualidades también son posibles: También aprovechamos estas fiestas para hacer esos regalos que no nos atrevemos a lo largo del año. Los establecimientos de intercambio de pareja experimentan un aumento en sus clientes en Navidad y el Día de los Enamorados. Lo mismo ocurre con los productos que se utilizan en el BDSM (Bondage, Dominación, Sumisión y Masoquismo. Muchas de las parejas ni siquiera tienen intención de practicar sexo no convencional, pero les seduce la idea de incorporar la estética fetichista a sus asuntos de cama. Para los que se atrevan, hay cursos específicos para iniciados y todo tipo de artilugios para jugar con ellos.

- Cuando las dos somos nosotras: Si nuestro regalo es para una mujer y nosotras somos su amante, atrévase a un arnés para compartir. Recomendamos que busque alguno específico para mujeres y con mujeres; es más fácil que este producto se adecue a nuestras expectativas de placer.