¿Es genial la portada del disco de Alfred (‘OT’)? A algunos les parece digna de Bowie, a otros “charcutera”

1016, el esperado disco de Alfred García (El Prat de Llobregat, 1997), toma su nombre del número que el cantante lucía en las audiciones de Operación Triunfo. Un movimiento raro para un cantante comprometido, que quiere vender autenticidad y que no quiere sonar a triunfito. Señal de dos posibles cosas: o ha cambiado el concurso (ya no produce pachanga distribuida por Vale Music) o han cambiado sus concursantes (salir de Operación Triunfo es en 2018 ya no es un estigma que sacarse de encima).

Los internautas han querido ver homenajes a Michael Jackson, David Bowie o Nick Cave. No hay quien asocia irremediablemente también ese redondel de purpurina en su ojo izquierdo al rombo que llevaba en su ojo derecho Ramoncín en aquella famosa (¿o infame?) entrevista con Mercedes Milá

Lo que no es una posibilidad es que Alfred ha creado expectación con este disco. No tanta como la de la ganadora (y su expareja) Amaia, que tiene a España con un rechinar de dientes por saber qué tipo de música publicará en solitario, mientras otras concursantes como Ana Guerra o Aitana ya llevan meses revolucionando las listas de éxito y las discotecas. Por otro lado, no es el primer disco del cantante, que autoeditó dos trabajos anteriormente (Beginning, en 2013, e InBlack, en 2016) que, sin la masiva exposición mediática que le dio el concurso, pasaron sin pena ni gloria.

Entre sus seguidores cunde el entusiasmo, con halagos que van desde "es tan Bowie" a otros más terrenales como "está guapísimo".

Puede que no sea objetiva con Alfred. Pero es tan Bowie, es tan él, que solo puedo aplaudir esta portada. Sus señas de identidad claras desde el primer momento, fiel a lo que siempre nos ha mostrado, a lo que nos conquistó de él. Ganas locas de 1016 @alfredgarcia pic.twitter.com/GRmzwL7DCa — Maria Lastra (@maria_lastra) 29 de noviembre de 2018

Portada Oficial de 1016!!😱❤️ que cuenta con 16 canciones y sale el 14 de diciembre 🤗🤗 Diooooos que ganaaaaaas 😍😍😍 por cierto me encanta la portada y esta guapiiiiisimo🤤🤤💕💕💖💖 @alfredgarcia #AlfredGarcia1016 #alfredgarcia pic.twitter.com/26sDOCUE1G — almaiastars (@almaiastars) 3 de diciembre de 2018

Otros no han sido tan entusiastas. O, directamente, han sido un poco crueles.

He visto por mi TL la portada del disco de Alfred y ese chorizo que se ha puesto en el ojo me explicas — Andre (@_SuyaMiGuerra) 4 de diciembre de 2018

Pero de verdad la portada del disco es Alfred con la rodaja de chorizo en el ojo? O la ha cambiado? Tengo in sin vivir 😂😂😂😂😂😂 — Amaiafree Perdón por no ser mejor qué nadie 🎶 (@Amaiafree) 3 de diciembre de 2018

Entre los comentarios de la noticia en la web de actualidad musical Jenesaispop se habla de "un chorizo en el ojo" de Alfred, otros de "pepperoni" y los más preocupados por la salud de Alfred opinan que parece "alguien recién levantado, con cara de empanao y con conjuntivitis".

¿Cuál es la verdad? Los gustos son para cada uno y está claro que entre sus fans la portada ha entusiasmado. Y si la comparamos con otras portadas de otros cantantes salidos de Operación Triunfo, lo de Alfred es vanguardia. Ni siquiera hace falta ir a ediciones antiguas (los comienzos de los 2000 fueron muy malos para las portadas de discos en España), ¿pero alguien recuerda a Bustamante desnudo en su portada, o los rizos desatados de Bisbal en Bulería, o a aquella Rosa con cara de desánimo y aplastada por las letras de su propio nombre, tal vez la portada más profética y triste de la historia del pop en España? Una portada, por cierto, que comparte el fondo rojo de Alfred.

La portada del primer disco de Rosa López, publicado en abril de 2002.

Como decíamos: esa misma edición de Operación Triunfo dejó otro caso de una portada que dividía las opiniones, aunque no era de alguien con tanto tirón mediático. Era de la concursante Mireya, sexta expulsada de la edición que ganó Amaia.

Portada del disco de Mireya, publicado este pasado verano.

Y con la que no quedó ninguna duda del horror que estábamos presenciando fue con la del concursante Juan Antonio, que eligió mostrar su primer single No te echo de menos al mundo con esta portada. Toda una lección de lo que no se debe hacer en diseño gráfico: saturado, desordenado con una fuente dudosa, un estilismo discutible, une posa artificial, ¿y una furgoneta por qué, exactamente?

Portada del sencillo de José Antonio, de 'Operación Triunfo' 2017.

El 16 de diciembre se publica este disco en el que no encontraremos Tu canción, el tema que Alfred y Amaia llevaron a Eurovisión y que pasó de ser un agradable número de canción ligera a uno de los temas más sobreexpuestos y cansinos del año. Eso sí, ya sin Amaia como pareja y cantando lo que a él realmente le gusta. Ahora sí podrá decir aquello de: "Siento que bailo por primera vez".

