El mensaje de Rocío Flores a su madre tras la denuncia desestimada por malos tratos a Antonio David

Rocío Flores, la hija de Rocío Carrasco (41 años) y de Antonio David Flores (43) —exguardia civil reconvertido en colaborador televisivo—, ha lanzado un mensaje a su madre en su cuenta de Instagram una semana y unos días después de que un juzgado archivase la causa que implicaba a su padre en un delito de malos tratos contra Carrasco: "Doy por finalizada la etapa más dolorosa que he tenido gracias a recibir la mejor noticia que me han dado nunca, ya puedo dormir tranquila sabiendo que dormirás todas las noches con nosotros, necesitaba desconectar y celebrarlo con los míos. @antoniodavidflores enhorabuena por esa batalla ganada, las más frívola y dolorosa".

En el mensaje en Instagram, Rocío Flores —que también dice "por fin puedo decir que se ha acabado la pesadilla que llevamos viviendo casi dos años"— se despide: "Dicho esto, gracias a cada uno de vosotros por haber dedicado un minuto de vuestro tiempo para felicitarnos, gracias de corazón".

El 20 de diciembre del año pasado, 18 años después de su separación, Rocío Carrasco (hija de la fallecida Rocío Jurado) y Antonio David Flores volvieron a verse las caras en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Alcobendas (Madrid). El motivo dirimir una demanda presentada por Flores para reclamar a Carrasco 4.603,12 euros mensuales para cubrir lo que considera la mitad de las necesidades económicas de sus dos hijos, que viven con él y hoy tienen 22 y 19 años. Pero Antonio David sufría un peso mayor sobre el que guardaba prudente silencio: una demanda por malos tratos continuados presentada por Rocío Carrasco que podía implicar cárcel y alzamiento de sus bienes y que fue archivada a finales del pasado noviembre por la Audiencia Provincial de Madrid, que no vio "indicios de delito".

Antes del fallo judicial pero tras el informe favorable del fiscal que exculpaba al exguardia civil de las acusaciones realizadas por Rocío Carrasco contra él, Flores, en una entrevista con la revista Semana, declaró: "Rocío dice en la denuncia que la intenté tirar por una terraza en el chalet de Chipiona (...) Allí en verano vivían Gloria, José Antonio, Aniceto y Maricarmen [tíos de Rocío Carrasco] y saben que no es verdad. En la familia esta querella ha provocado una absoluta indignación". La denuncia que en este punto en concreto se refería a hechos ocurridos en el año 2011.

Antonio David aseguró a Semana que tras el informe del fiscal se encontraba "mucho más tranquilo. Esta querella me hundió. Ha sido un ataque gravísimo a mi dignidad como hombre y como padre. Tenía mucho miedo. Soy el primero que piensa que hay que tener mano dura con este tipo de delitos, no concibo maltratar a nadie y mucho menos a una mujer. No puedo entender que haya alguien que utilice con otros fines un tema tan grave como la violencia de género".