Nick Jonas y Priyanka Chopra protagonizan la primera portada digital de ‘Vogue’

Nick Jonas y Priyanka Chopra son oficialmente marido y mujer, y para conmemorarlo la revista Vogue ha elegido a la pareja para protagonizar la primera portada digital de su historia. Las imágenes fueron realizadas por dos de los fotógrafos más reconocidos de la industria: Annie Leibovitz y Steven Brahms. La primera realizó una sesión en medio de una pradera, mientras que el segundo grabó al cantante de 26 años y a la actriz de 36, mientras compartían un momento íntimo.

Paralela a la portada, la revista estadounidense ha incluido una entrevista en la que los artistas recuerdan cada uno de los pasos que los llevó altar. Su primer encuentro fue en la fiesta de Vanity Fair para los premios Oscar de 2016, momento difícil de olvidar para ambos, considerando que Jonas se puso en una rodilla... un preámbulo de lo que les esperaba más adelante. "Bajé mi bebida, me puse en una rodilla, y enfrente de MUCHA gente dije: 'Eres real. ¿Dónde estuviste toda mi vida?", recuerda el exintegrante de los Jonas Brothers.

Tras esa primer presentación, el cantante y la protagonista de Quantico empezaron a intercambiar mensajes de texto, hasta que en mayo de ese mismo año, el diseñador Ralph Lauren —sin saber la historia entre los dos— los invitó a que acudieran a la Gala del Museo Metropolitano juntos y vistiendo su marca. Una semana antes del evento en Nueva York, ambos decidieron salir a tomar algo para conocerse mejor, una velada que culminaría con Jonas conociendo a la que sería su futura suegra, Madhu Chopra, en pijama. "Al terminar la noche él me dio una palmada en la espalda. Una PALMADA en la espalda", cuenta la actriz aún incrédula. "No hubo beso, no pasó nada", confirma Jonas. "Ella aún está molesta por eso", bromea.

Tuvo que pasar más de un año para que la pareja se volviera a encontrar, nuevamente en la alfombra roja de la Gala Met. Esta vez, las cosas se encaminaron mejor y la pareja empezó una relación que rápidamente los volvió inseparables. Chopra aún recuerda el momento exacto en el que se dio cuenta de que quería pasar toda su vida con el cantante. "Estaba en una cita en Los Ángeles y me dijo: 'Amo la forma en la que ves el mundo. Me encanta el impulso que tienes", cuenta la intérprete. "Como mujer, nunca había tenido un chico que me diga: 'Me gusta tu ambición'. Siempre fue lo contrario", añade.

Finalmente, el día del cumpleaños 36 de la actriz, a las 12 de la noche, Jonas le propuso matrimonio. "Me puse en una rodilla y le dije: ¿Me harías el hombre más feliz del mundo y te casarías conmigo?", cuenta el intérprete de Jealous. "Ella se quedó 45 segundos sin decir nada. No es broma, 45 segundos de total silencio", revela el también actor. "Así que le dije: 'Voy a poner este anillo en tu dedo al menos que tengas alguna objeción". Y el resto fue historia.

La pareja celebró una boda de cinco días en Jodhpur, India (empezó el pasado miércoles 28 y terminó el domingo 2), en la que los novios hicieron todo lo posible por mezclar tanto la cultura hindú de la actriz, como el cristianismo del cantante. Se han dado el "sí quiero" en una ceremonia cristiana en el cuarto día de celebración en un hotel de lujo, el Umaid Bhawan Palace, y el oficiante ha sido el padre del novio. Al intercambio de votos asistieron además la madre y los hermanos de Nick: Kevin, Joe y Frankie con sus respectivas parejas, y también la madre y la prima de la novia, Parineeti Chopra, popular cantante en su país. Para la ocasión, los novios han elegido diseños de Ralph Lauren, un diseñador que ha sido crucial en su relación.

El domingo se llevó a cabo la celebración del matrimonio hindú, para lo cual la actriz llevó un tradicional vestido rojo, creado por el diseñador Sabyasachi Mukherjee. Según cuenta la edición de Vogue en India, el traje tardó 3.720 horas en realizarse y se utilizaron a 110 bordadoras para crear las flores de organza cortadas a mano. A pedido de la actriz, también se bordó los nombres de su ahora esposo, Nick Jonas, y de sus padres, en la cinturilla de la falda. El atuendo fue completado por joyas de Chopard, entre las que se destacan un collar con diamantes de 84.5 quilates engastados en oro blanco de 18 quilates, unos aretes de diamantes en forma de pera de 6.07 quilates y un adorno (maik tikka) de 16 quilates. Jonas, por su parte, quien ha obtenido el apodo en India del "Jiju nacional", lo que se traduce como el "esposo de la hermana nacional", ha vestido un kurta-pijama dorado con zapatos a juego.

En los primeros tres días los novios disfrutaron de un ritual tradicional (conocido como "puja") en el que los contrayentes reverenciaron a un dios hindú, seguido al día siguiente de una ceremonia Mehndi, en la que la novia se pintó con alheña (o henna) las manos y los pies, mientras las familias disputaban una competencia de canto y baile. Y por último, el viernes, festejaron el Sangeet, en el que los asistentes cantan, bailan y gastan bromas a los futuros suegros.

Al finalizar las festividades la actriz no ha podido ocultar su emoción "Toda niña sueña con convertirse en princesa en el día de su boda", dijo Chopra a la revista People. “Se me derritie el corazón. El que podamos tener dos grandes bodas en India, con nuestra familia y nuestros amigos cercanos es increíble".