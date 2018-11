Empiezan las celebraciones de boda de Nick Jonas y Priyanka Chopra

Las festividades programadas para la boda del cantante Nick Jonas y la actriz Priyanka Chopra han dado comienzo en India, y lo han hecho por todo lo alto. Un día después de organizar una fiesta pre-boda en el restaurante Estella en Bombay (costa oeste de India), la pareja dio inicio a las celebraciones el miércoles con una pequeña ceremonia tradicional, una puja, en la residencia materna de la intérprete. Tal como muestran las imágenes de Vogue India, Chopra ha lucido una kurta —una prenda entre camisa y americana, cerrada y sin cuello típica en la India— color menta creada por el diseñador indio Manish Malhotra, mientras que Jonas ha vestido un kurta-pijama color rosa claro, creado por el mismo modisto. La pareja se casa el fin de semana.

Entre los invitados al evento se pudo distinguir a la prima de la novia, Parineeti Chopra, una reconocida actriz y cantante en el país asiático, y al hermano del novio, Joe Jonas, junto a su prometida, la actriz de Juego de Tronos, Sophie Turner. Esta última ha llamado la atención con una kurta roja combinada con una dupatta dorada (el tradicional fular que cae a un lado del cuerpo), mientras que el vocalista de los Jonas Brothers ha lucido un conjunto similar al del novio, pero esta vez en color celeste.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de VOGUE India (@vogueindia) el 28 Nov, 2018 a las 5:04 PST

Los rumores sobre una posible relación entre Chopra y Jonas empezaron en mayo de 2017, cuando acudieron juntos a la alfombra roja de la Gala del Museo Metropolitano de Nueva York. No fue hasta mayo de este año, sin embargo, que se confirmó el estatus de la pareja, quienes no perdían oportunidad para viajar y acudir a todo tipo de eventos juntos. Finalmente, en julio, Jonas le propuso matrimonio a la ex Miss Mundo durante su 36 cumpleaños e, incluso, cerró la tienda de Tiffany's en Nueva York para que la novia pudiese escoger su propio anillo de compromiso.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de PeepingMoon (@peeping.moon) el 27 Nov, 2018 a las 11:00 PST

Desde entonces los artistas han hecho todo lo posible por incorporar las dos religiones en las celebraciones de boda. Como es tradición en el país asiático, la celebración de un matrimonio conlleva una serie de festividades previas al propio intercambio de votos, las cuales tienen previsto iniciar este jueves, según el diario The Times of India. Esta primera celebración es la fiesta Mehndi, en la que tradicionalmente las novias son pintadas con henna roja-naranja en manos y pies, mientras los invitados bailan y celebran la futura unión.

El viernes 30 se celebrará un cóctel nocturno, mientras que el 1 de diciembre dará inicio la ceremonia Haldi, en la que se pone una pasta de cúrcuma en el cuerpo de los novios. Finalmente, el domingo se celebrará la boda en el hotel Palacio Umaid Bhawan, un histórico palacete indio ubicado en el punto más alto de la ciudad de Johdpur. Para la ocasión, se espera que la novia vista un tradicional vestido rojo diseñado por Marchesa, la misma casa de moda que vistió a la actriz en su primera despedida de soltera.