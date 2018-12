Pastora Soler, obligada a suspender un concierto en Miami tras comer con la hija de Raúl Castro

Pastora Soler se ha visto obligada a suspender un concierto en Miami este fin de semana por una polémica surgida tras unas imágenes de la artista compartiendo un almuerzo con Mariela Castro, la hija de Raúl Castro. La cantante sevillana iba a actuar el pasado 1 de diciembre en Miami, pero antes hizo una parada en Cuba, donde había sido invitada por el colectivo LGTBI para participar en una gala solidaria. Durante las horas previas a dicha gala, Soler disfrutó de una comida informal junto a algunos miembros de la organización, entre los que se encontraba la sobrina de Fidel Castro, lo que ha ocasionado el enfado de muchos de los seguidores de la intérprete. “La cantante española Pastora Soler come langosta con la hija de Castro y el pueblo de Cuba muriendo de hambre” o “gracias por codearte con los que han destruido Cuba y han matado cubanos por miles” son algunos de los comentarios que escribieron los usuarios en las redes sociales.

Tras el revuelo, la organización del concierto de Miami prefirió “aplazar” la actuación de la artista por “las molestias despertadas” a raíz del encuentro, aunque todavía no se conoce la nueva fecha. Soler también ha acudido a sus redes para explicar y lamentar lo ocurrido. “Quiero dejar muy claro que mi presencia en Cuba solo atendió a una acción solidaria y desinteresada económicamente […] En ningún caso he suspendido el concierto de Miami, que estaré encantada, más ahora si cabe, de volver ante ese público que siempre me ha demostrado tanto amor”, ha escrito la cantante. “Pido disculpas si alguien se ha sentido ofendido con algo que he hecho cuando toda mi intención era lo contrario”, ha lamentado la sevillana.

En su comunicado, Soler también ha querido dejar claro que no conocía a la hija de Raúl Castro. “Previo al evento, que organizaba CENESEX (Centro Nacional de Educación Sexual), acudimos al almuerzo informal en una casa particular, invitados por uno de los organizadores, donde coincidimos con muchas personas que no conocíamos, entre ellas Mariela Castro”.

La imagen publicada por un usuario en Facebook donde se ve a Pastora Soler en el almuerzo donde también está Mariela Castro, en Cuba.

Tras las primeras críticas, la artista sevillana, de 40 años, también ha recibido numerosos apoyos, entre los que destacan los de algunas compañeras de profesión, como Rozalén, La Mari de Chambao o Vanesa Martín. “Surrealista…tu corazón y responsabilidad social no tiene límites […] No te quedes con la manipulación de unos pocos. Tú eres pura”, ha comentado esta última.