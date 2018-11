1

Mónaco / Torre Odeón / 365 millones de euros

No hay apartamento en venta capaz de eclipsar al ático de cinco pisos de la Torre Odéon, en el Principado de Mónaco. Salió a la venta el año pasado por 400 millones de dólares (365 millones de euros), registrando un récord absoluto y planetario. Actualmente en las principales inmobiliarias de lujo del mundo, no hay piso disponible que se acerque a ese precio. Por lo menos, que haya trascendido, pues es imposible conocer todas las ofertas privadas, muy comunes en el universo de los más pudientes. No obstante, apartamentos inalcanzables incluso para el rico raso hay a patadas. Teniendo en cuenta las ciudades con mayor número de multimillonarios, estos son los más caros que se pueden comprar en cada una de ellas.