Siendo niño, su madre puso Like a Rolling Stone, de Bob Dylan, y nada más oírlo, Stivel empezó a menear la cabeza. Es el primer recuerdo sonoro de este argentino que ha dedicado su vida a la música. Primero como cantante y compositor del grupo Tequila y más tarde reconvertido en productor de éxito. El popular grupo ofreció en septiembre el último concierto en Madrid de su gira de despedida.

“No me gusta proclamar que antes la música era mejor, no me parece bien. Pero sí, era mejor”