Kim Kardashian pagó a bomberos privados para que protegieran su casa de los incendios

Los incendios de California han arrasado ya con centenares de casas y han dejado un reguero de víctimas: más de 40 muertos y 200 desaparecidos. Se calcula que el fuego ha calcinado más de 45.000 hectáreas y 6.700 edificios, la mayoría viviendas. Hay ciudades, como Paradise, de 26.000 habitantes, que han quedado del todo arrasadas.

Los famosos también se han visto afectados por las llamas. Así, han ardido las mansiones del actor Gerard Butler, la cantante Miley Cyrus, de Caitlyn Jenner (antes Bruce Jenner, padre de Kendall y Kylie Jenner y padrastro de las Kardashian) o del músico Neil Young y la actriz Daryl Hannah. En una región conocida por sus ricos habitantes y sus mansiones de lujo, ha quedado claro que ni todo el oro del mundo puede salvar las casas y todos los recuerdos que guardan dentro de sí cuando se lucha contra la naturaleza.

Sin embargo, parece que Kim Kardashian y Kanye West han querido ver cómo ese dinero puede ser útil, y han decidido usar parte de su inmensa riqueza (sólo en 2016 se calcula que ganó más de 41 millones de euros) para salvar su casa, pero también las de sus vecinos. Según la web estadounidense TMZ, la pareja contrató a una patrulla privada de bomberos para que les ayudara a apagar el fuego que rodeaba su casa, que quedaba dentro de la zona de evacuación. Además, la casa linda con un terreno que, de haber ardido, hubiera provocado un efecto dominó que hubiera arrasado con buena parte del barrio.

Según las fuentes que maneja TMZ, este equipo privado de bomberos contaba con mangueras, pero también con máquinas excavadoras que ayudaron a crear una barrera para que el fuego no se expandiera por la zona de Hidden Hill, en Calabasas, California. Al final, lograron su propósito: salvar su mansión, valorada en más de 60 millones de dólares (unos 53 millones de euros). Y, además, contentar a sus vecinos: son muchos los que agradecen que la fama y la consiguiente fortuna de los West Kardashian hayan sido, esta vez sí, realmente útiles.

ampliar foto La casa de Kim Kardashian y Kanye West en Hidden Hill, Calabasas, California. A la derecha de la imagen, los campos colindantes por los que se temía que se expandiera el fuego y que quemara las casas de otros vecinos. GTRESONLINE

El pasado viernes los incendios empezaron a descontrolarse e hicieron que muchos vecinos tuvieran que evacuar sus casas, entre ellos a Kim Kardashian, que se vio obligada a abandonar su hogar con sus pertenencias en apenas una hora. Lo contó ella misma en sus redes sociales, en la que se la vio dejar la casa en su avión privado. El domingo, durante los premios People´s Choice Awards, donde su programa Keeping Up With the Kardashians ganó un premio, las hermanas quisieron expresar su solidaridad con la cuestión. "Ha sido una semana realmente difícil en nuestra casa en Calabasas, Hidden Hills y para nuestros vecinos en Thousand Oaks y Malibú", contó Kim. "Nuestros corazones están rotos por los horrorosos tiroteos [el jueves, poco antes de que comenzaran los incendios, un exmilitar mató a 12 personas en un bar de Thousand Oaks] y por aquellos que han perdido a sus seres queridos y sus hogares, al igual que por los cientos de miles de nosotros que hemos sido evacuados por los devastadores incendios", añadió.