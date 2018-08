Neil Young y Daryl Hannah se han casado en secreto

El músico canadiense Neil Young, de 72 años, y la actriz estadounidense Daryl Hannah, de 57, se casaron el pasado viernes, según informan este jueves medios locales. La boda secreta tuvo lugar en un sitio alejado de California (EE UU) llamado Atascadero, una pequeña localidad situada a 350 kilómetros al noroeste de Los Ángeles, para distraer a los paparazzis. La cantante Joni Mitchell y el guitarrista Stephen Stills fueron unos de los pocos famosos de los 100 invitados que asistieron al enlace, según información de PageSix.

Para mantener el máximo secretismo, los invitados fueron advertidos de no mencionar la boda. "Tenga en cuenta que los hoteles no tienen información sobre el evento, por lo que solo contáctelos para reservar una habitación (y no mencione nada sobre este evento", era el mensaje de advertencia, según el mismo medio. El organizador de la boda pidió también a los invitados que entregaran sus pertenencias: "A todos se les pedirá que dejen sus teléfonos y cámaras en el hotel".

El primero en dar una señal sobre el enigmático matrimonio fue Neil Young News. En este apareció un mensaje el pasado sábado con un vídeo del tema de Young Married Man (hombre casado), acompañado por un texto de felicitación. "Enhorabuena N & D", se puede leer en la página. Ese mismo día, el guitarrista Mark Miller publicó en su Facebook un mensaje en el que los felicitaba por su boda y les deseaba que tuvieran "una larga y feliz relación". Días después aclaró: "Solo supe (de la boda) porque uno de mis amigos asistió a la ceremonia en Atascadero y lo dijo en su página". El sábado 25 Hannah compartió en su cuenta de Instagram una fotografía de lo que parece un búho con un misterioso mensaje. "Alguien nos está vigilando... amor y solo amor".

Young y Hannah comenzaron su relación en 2014 después de que el músico se divorciara de Pegi Morton, que fue su esposa durante más de tres décadas. El cantante es una de las figuras más emblemáticas de su generación gracias a álbumes como Harvest (1972), Tonight's The Night (1975) o Harvest Moon (1992).

Hannah ha destacado como actriz en filmes como Blade Runner (1982), Splash (1984), Kill Bill Vol. 1 (2003) y Kill Bill Vol. 2 (2004) y debutó como directora en Paradox –que se estrenó este año en Netflix–, película en la que fichó al músico para ser el protagonista.