Naomi Campbell y su madre, protagonistas de la campaña de Navidad de Burberry

Si alguien tiene sentido de la celebración navideña, esos son los británicos. No hay más que ver los árboles que decoran sus plazas, las luces que visten sus balcones, los escaparates cuajados de brillos. Las marcas no se quedan atrás y, a la hora de celebrar, sacan la artillería pesada desde noviembre. Es el caso de la muy británica Burberry, que ha lanzado este martes su campaña para las fiestas.

En las imágenes, tanto en un vídeo como en diversas fotografías, se ven algunas de sus prendas más icónicas (gabardinas, tejidos de cuadros, bolsos y algunos de sus nuevos estampados). La británica Juno Calypso ha sido la responsable de filmarla y, como explican desde la marca, de "explorar las tradiciones y rituales de las celebraciones navideñas". "Desde el impredecible clima británico hasta la unión familiar, los retrasos de los trenes y las fiestas navideñas, estos temas son capturados a través de la lente irreverente e inesperada de Juno", relatan. Como la propia Calypso ha afirmado, no todos los momentos navideños son el culmen de la felicidad, pero eso es lo que los hace únicos. "Quería retratar una Navidad británica más realista, pero todavía sigo fotografiando a través de una lente de fantasía. La campaña te lleva a través de todos los rituales clave estacionales, buenos y malos. Eso es lo que nos une", afirma la fotógrafa.

ampliar foto En el centro de la imagen, Matt Smith, Kristin Scott Thomas y M. I. A. para Burberry. Juno Calypso

Los protagonistas también tienen un toque muy british. Cuatro rostros británicos son los protagonistas: los actores Kristin Scott Thomas (protagonista de Gosford Park o Cuatro bodas y un funeral) y Matt Smith (conocido por sus papeles en series como Doctor Who y The Crown, donde interpretaba al príncipe Felipe de Edimburgo, marido de Isabel II); la cantante M. I. A., de origen indio pero nacida en Londres; y la modelo Naomi Campbell. Ella se convierte en la más esperada de la campaña por estar acompañada por su madre, Valerie Morris-Campbell. Ambas posan juntas, en una imagen poco común, con el clásico estampado de cuadros marrones, negros y rojos de la firma.

"Ser parte de la campaña navideña ha sido increíble. En los últimos años, Burberry se ha hecho conocida por estas campañas y me siento honrada de participar en otra. Siempre me ha encantado por su distintivo estilo británico y estoy muy emocionada de trabajar junto a un elenco que incluye a mi propia madre, Valerie. Trabajar con ella me ha traído muchos recuerdos de las Navidades y las tradiciones que tuve al crecer, por lo que me sentí extremadamente especial", ha dicho Naomi Campbell, según ha comunicado la marca. También ha difundido unas palabras de la propia Morris-Campbell: "Han pasado casi cuatro años desde que Naomi y yo trabajamos juntas en una grabación, así que ha sido un momento realmente especial para mí. Ella tiene una gran experiencia como modelo, y fue muy divertido estar juntas disfrutando de la compañía de cada una. Recordaré este proyecto por mucho tiempo y me siento honrada de ser parte de la historia de Burberry".

ampliar foto Naomi Campbell, Matt Smith y Kristin Scott Thomas, en la campaña de Navidad de Burberry. Juno Calypso

Esta campaña estará acompañada por una colección diseñada por la irreverente modista británica Vivienne Westwood, que estará formada 16 piezas y que se lanzará el próximo 6 de diciembre. Todo pensado por y para la Navidad.