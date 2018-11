Desde hace años en casa nos acostumbramos a dividir los desechos para contribuir en el reciclaje. Cuando bajo la basura a los contenedores me suelo encontrar con personas que lanzan bolsas con todos los restos mezclados. Otros echan cristales al contenedor orgánico e incluso bolsas de plástico al contenedor del papel. Me da miedo que el esfuerzo que mi familia y yo hacemos no sirva para nada. Somos conscientes de que el reciclaje no es ninguna norma obligatoria, pero hemos de seguir luchando por que forme parte de nuestros valores. Si no cuidamos lo que nos rodea, ¿cómo vamos a cuidarnos nosotros mismos?

Tamara Capilla Lebrato

Barcelona

Puedes seguir EL PAÍS Opinión en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.