Imelda Marcos, condenada a 42 años de prisión

La “Mariposa de Hierro”, la dama de los excesos asiática por antonomasia, Imelda Marcos, parece estar en apuros con la justicia. Una vez más. La viuda del dictador filipino Ferdinand Marcos ha sido hallada culpable de siete delitos de corrupción cometidos cuando gobernó Manila entre 1975 y 1986, por los que ha recibido una condena total de un mínimo de 42 años de cárcel. Una sentencia, no obstante, aún apelable que la dueña de la antológica colección de zapatos seguramente no verá llevarse a la práctica.

Marcos, quien ocupa un escaño en el Congreso más de tres décadas después de que una revuelta popular llevara a su familia a huir de Filipinas por las tropelías cometidas durante los 21 años de “dictadura conyugal” con su marido –como se bautizó al régimen (1965-1986) por el inmenso poder que tenía como primera dama-, fue acusada el viernes por el Tribunal Especial Anticorrupción filipino de desviar 200 millones de dólares (176 millones de euros) del erario público a sus cuentas privadas en entidades suizas mediante siete transferencias. Dicha corte la condenó a entre 6 y 11 años de prisión por cada envío, y emitió una orden de arresto en su contra, eludible solicitando una fianza.

Diestra en cuestiones de tribunales, ha salido indemne junto a su familia de más de 400 procesos judiciales desde que regresaron de Hawái a Filipinas en 1992, ya viuda de Marcos, ni la acusada ni ningún representante legal acudieron a la lectura de la sentencia, anticipando con arrogancia el más que probable final: que Imelda, amante por igual de zapatos que de joyas o cualquier adorno exclusivo, no irá a prisión.

Imelda Marcos y parte de su famosa colección de zapatos. JOEL NITO AFP

Imelda, conocida mundialmente por su debilidad por los zapatos, también tenía querencia por las joyas más selectas. Coleccionaba tiaras, collares de oro con diamantes, pendientes de perlas, esmeraldas… Solo un peculiar diamante de su ajuar estaba calculado en unos 7,5 millones de euros, según la tasación del Gobierno filipino, que incautó el tesoro hace tres décadas. La sentencia, que no es firme y por tanto puede ser apelada ante el Tribunal Supremo por la ex primera dama, quien acostumbró durante sus años en el poder a viajar al extranjero para llenar su armario de ropa de marca que no podía encontrar en Filipinas.

Marcos, de 89 años, podría argüir su avanzada edad para evitar la cárcel, según los expertos. Algo a lo que contribuiría la lentitud con la que avanza el proceso y se espera que se procese la apelación, con los cargos presentados en 1991 por el Defensor del Pueblo, según informa Efe. El mismo tribunal absolvió a Marcos de otros tres delitos de corrupción de los que también se le acusaba.

Aunque la fiscalía concluyó su investigación en 2015, los abogados de Marcos han conseguido retrasar hasta ahora la sentencia desoyendo las peticiones de acudir al juzgado. En un comunicado enviado el viernes, la viuda de Ferdinand Marcos aseguró que sus asesores estaban estudiando el dictamen y presentarán una petición a la corte para que lo reconsiderara.

Mientras, cabe preguntarse si la sentencia pasará factura políticamente a Marcos. Aunque en principio la desautoriza a desempeñar un cargo público de por vida, podrá seguir ocupando su escaño mientras se resuelve la apelación, así como presentarse en mayo del próximo año como candidata a gobernadora de la provincia de Ilocos Norte para suceder a su hija, Imee Marcos, que será candidata al Senado en 2019.

Porque si hay algo que los Marcos han sabido, es continuar en la primera plana política filipina pese al ignominioso pasado, con al menos 3.400 personas asesinadas y 34.000 torturadas durante los años de ley marcial (de 1972 a 1981). Si Imee Marcos busca su asiento en el Senado, su hermano, Ferdinand Marcos Jr, conocido como “Bongbong”, ha llevado al Supremo su disputa por la vicepresidencia con Leni Robredo, a quien acusa de fraude electoral cuando se presentaron al cargo hace dos años.

Durante este tiempo, los Marcos, que se habrían apropiado ilícitamente de entre 5.000 y 10.000 millones de dólares, han contado con un apoyo especial. El presidente, Rodrigo Duterte, respalda abiertamente a “Bongbong” frente a Robredo, crítica con su gestión; y Sara Duterte-Carpio, que suena como candidata a suceder eventualmente a su padre como presidente, se ha mostrado cercana a Imee Marcos.

En una de sus más surrealistas muestras de apoyo a los Marcos, Rodrigo Duterte defendió el año pasado que Imelda estaba dispuesta a devolver una cantidad indeterminada de dinero y “algunos lingotes de oro” –cuando huyeron a Hawái se llevaron hasta 24- para aliviar el déficit presupuestario nacional.

Ocurra lo que ocurra con Marcos, no parece ser el año de las damas asiáticas del dispendio. La esposa del ex primer ministro malasio Najib Razak, Rosmah Mansor, famosa por su ostentoso estilo de vida, ha sido acusada de blanqueo de dinero en medio de una investigación sobre el desfalco de miles de millones de dólares del fondo de desarrollo 1MDB, puesto en marcha por su marido, también investigado.