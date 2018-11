Eugenia Osborne se emociona al recordar a su hija fallecida

Eugenia Osborne, la segunda hija de Bertín Osborne, de 32 años, ha hablado por primera vez de un tema muy doloroso y personal: el fallecimiento de su hija Leticia. Hace casi cinco años, la diseñadora ingresó prematuramente en el hospital embarazada de mellizas. Solo una de ellas, Sandra, consiguió salir adelante. “Estuve seis días ingresada sin poder moverme de la cama, pero al final no pude más. Sandra nació por parto natural porque era la que se había encajado, pero Leticia fue por cesárea. Tardé dos días en poder verlas porque me costaba levantarme a causa de que estaba muy débil y con mareos hasta que al tercer día me llevaron en silla de rueda a verlas”, explicaba Osborne con voz temblorosa y lágrimas en los ojos, durante la presentación de unos nuevos pañales para bebés prematuros de Dodot, el pasado miércoles, en Madrid.

La hija de Bertín Osborne nunca había hablado de este asunto porque, dice, aún no lo tiene asumido. “La realidad es que lo guardé en una cajita y ahí se ha quedado. Por eso a veces cuando me sacan el tema no puedo evitar emocionarme. Es un asunto con el que todavía no he lidiado ni quiero”.

ampliar foto Eugenia Osborne, emocionada, en el evento Pequeños Luchadores, en Madrid, el pasado miércoles gtresonline

Actualmente, Sandra tiene cuatro años y para Eugenia Osborne es su “milagrito”. “Es una niña que está sanísima, pero fuera de lo normal, no se pone enferma nunca, es súper lista, rápida, ágil, divertida, buena. Me considero muy afortunada. No paran de decirme que es una luchadora, y yo no le quito el mérito, sigue aquí porque fue una niña muy fuerte. Pero luchadora fue la otra, que a pesar de todas las dificultades, lo intentó”, cuenta.

Además de Sandra, la hija de Bertín Osborne es madre de otros dos hijos, Juan, de seis años, y Tristán, de dos, todos fruto de su relación con el empresario Juan Melgarejo, con quien contrajo matrimonio en 2011.