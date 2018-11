La decisión más valiente que ha tomado el artesano Javier S. Medina

Desde que llegué a Madrid, he conseguido crear un espacio de trabajo acorde con lo que yo soy, con lo que siento, con lo que realmente quiero y me gusta hacer. No tengo una explicación clara, pero tengo la sensación de que cuando uno consigue sus sueños, por muy satisfecho que se encuentre, siente que puede ir un paso más allá. No sé si es ambición, o quizás inconformismo, pero creo que aún tengo una asignatura pendiente. Quiero llevar mi arte más lejos, allí donde sé que puede tener cabida, aun sabiendo lo que me ha costado llegar donde estoy.

Ahora estoy abriendo un nuevo taller bastante más grande que el que tengo, para convertirlo en un espacio de intercambio artístico y cultural, siempre relacionado con profesiones artesanales y milenarias como la mía. Me gustaría que, además de ser un espacio donde se vea el trabajo de nuevos artistas que, como yo, están intentando dar salida a esas profesiones de antes, fuera un lugar donde quien quisiera pudiera aprender dichos oficios. No solo de aquí, sino de muchos otros lugares del mundo como por ejemplo... Nueva York.

En mi vida he tenido que tomar muchas decisiones, pero esta va a ser la más valiente de todas. Sueño con poder trasladarme allí algún día y mostrar mi arte. Es una ciudad de la que estoy absolutamente enamorado. Quiero disfrutar de ese ritmo tan loco de coches, carreras, prisas, luces, acero, cristal... y enfrentarlo a la vez, al tiempo, la lentitud y la dedicación que requiere mi trabajo artesanal. Es una experiencia con la que estoy seguro de que disfrutaré mucho y me hará sentir parte de una urbe que está en constante cambio y revolución... como yo.

De momento, voy con calma; trabajando ese contraste entre ritmos acelerados y tiempos artesanos, recorriendo el camino acompañado de mi inseparable coche Subaru, buscando nuevas ideas, nuevas e inspiraciones. Todo con un objetivo: llegar más lejos.

Hay miles de técnicas artísticas importadas de todas las partes del globo que son enormemente interesantes. Gracias en parte a esta globalización en la que vivimos ahora, evolucionan y se enriquecen día a día de la gente nueva que se dedica a ello.

Esta es mi decisión valiente, todo un reto para un auténtico Subaru offroader [todoterreno] como yo. Quiero replicar este mismo espacio de intercambio artístico que tantas alegrías me ha dado. Ahora también en la ciudad que nunca duerme. ¡Eso sí que es un reto con mayúsculas!

