Ana Boyer y Fernando Verdasco esperan su primer hijo

Ana Boyer, la hija que tuvieron en común Isabel Preysler y Miguel Boyer, va a ser madre. Así lo anuncia la protagonista en una exclusiva en la revista de cabecera de la familia ¡Hola!. Será el primer bebé de la pareja, que en diciembre harán un año de casados, y el quinto nieto de la socialité, que ya es abuela gracias a los dos hijos de Chabeli y a los mellizos de Enrique.

La noticia ha pillado por sorpresa a su círculo más cercano, ya que la pareja lleva una vida nómada por la profesión de Fernando Verdasco, que se pasea todo el año por el circuito internacional de tenis. La llegada de un bebé les obligará a cambiar de hábitos. El reportaje del anuncio del embarazo se ha realizado en la casa de Preysler ya que el matrimonio Verdasco-Boyer se deshizo de la suya por el poco tiempo que pasaban en España. El tenista tiene oficialmente establecida su residencia en Doha, Catar.

Ana Boyer anuncia su embarazo en '¡Hola!'.

"Nos enteramos a finales de agosto, en Estados Unidos. Nos hizo muchísima ilusión", explica Ana Boyer. "El bebé nacerá a finales de abril, estoy ahora de tres meses". La futura madre asegura que no conocen el sexo del niño. "No lo sabemos, tampoco como se llamará. Lo importante es que venga sano". Y añade: "De momento, solo he ido al médico una vez. Fernando no pudo acompañarme porque estaba viajando pero lo vio todo a través del teléfono: la ecografía, el latido... Fue muy emocionante para los dos. A Fernando le encantan los niños. Creo que será un padre muy cariñoso y divertido".

Sobre su estado, la hija de Isabel Preysler asegura que todo está bien. "Todavía no he engordado caso nada y sigo llevando mi ropa normal. Aún es pronto para que se note. Tampoco he sentido aún los movimientos del bebé".

Ana Boyer no sabe todavía en que ciudad nacerá el niño: "En Madrid o en Doha. De los nietos de mi madre creo que será el que más tiempo pase en España porque el resto en están en Estados Unidos. El próximo 18 de abril cumpliré 30 años. Si naciera precisamente ese día sería un bonito regalo de cumpleaños".

Sobre cómo la noticia ha sido recibido en la familia explica: "Los abuelos van a estar encantados. Para los padres de Fernando será su primero nieto. A mi madre le encanta los niños, le dan mucha alegría".

También habla Ana Boyer de su faceta de tía. "A los niños de Enrique los conocimos Fernando y yo en el hospital nada más nacer y luego hemos estado en su casa muchas veces. La última ha sido en septiembre y están monísimos los dos".