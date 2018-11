El podcast se cuela en el teatro

En este blog ya hemos hablado en más de una ocasión de las relaciones y sinergias que el formato podcast está estableciendo con medios como la televisión, el cine, la música, las marcas o el mundo de los negocios. Nunca, hasta ahora, se había vinculado del modo que Gabi Ochoa lo ha hecho. Ochoa es un dramaturgo, guionista y director que ha decidido cruzar podcast y teatro en una obra —A tus pies rendido un león— que estrenará en la Sala Matilde Salvador de La Nau Centre (Valencia) los próximos días 14 y 15 de noviembre.

¿De qué modo has decidido cruzar podcast y teatro? Hasta ahora lo más parecido era ver un teatro lleno para ver un podcast en directo.

En el 2011 pude ver en Buenos Aires la pieza Void story de la compañía Forced Entertaiment de Tim Etchells. Y un año antes, en 2010, desarrollé un montaje teatral —Mi camiseta tus zapatillas tus vaqueros— en el festival VEO, donde el público escuchaba a los actores por cascos porque estaban actuando en un centro comercial lleno de gente. El público oía primero y después buscaba con la mirada a los actores para preguntarse dónde estaban. Con estas experiencias me pareció muy interesante descomponer el hecho artístico. ¿Por qué escondíamos los procesos y no los mostrábamos en escena? A partir de ahí investigué sobre ello y cuando tuve la oportunidad de desarrollar la residencia escénica en el Teatre El Musical me propuse que la historia que quería contar —un western-thriller sobre un señor mayor que tiene una venganza que cumplir— debía trabajar estos parámetros. La idea era descomponer imagen (una pantalla) y sonido (actores leyendo el texto y músicos interpretando, en directo, la banda sonora de la pieza). Eso es A tus pies rendido un león. Por eso puedes escuchar como un podcast la historia sin necesidad de la imagen y viceversa. Son dos relatos que juntos también adquieren otra connotación.

Otro momento de la actuación de 'A tus pies rendido un león'. Carlos Sevilla

¿Podría definirse esta obra como un podcast teatral?

Sí, A tus pies rendido un león es un podcast teatral porque se representa como tal. El espectador-oyente no viene a ver a actores interpretando, o sí, pero no con el cuerpo, solo con la voz. Y luego tiene una pantalla donde se va desarrollando, no la historia, porque sería complejísimo, sino más bien, el universo o el moodde lo que se va contando. Ese era el reto.

¿Habéis pensado grabar la obra y que se ofrezca únicamente en formato podcast?

Sí, la idea es poder grabarlo como podcast para llevarlo en soporte sonoro y poder hacerlo con más piezas que trabajen esa idea de tener todos los elementos sonoros en escena (interpretación, músicas y sonidos). He de decir que todos los sonidos —ruidos, efectos— se generan en directo, es como ver una jam session donde todo el equipo (ocho personas en escena) van con una claqueta sincronizada durante una hora y cuarto aproximadamente. Es el reto al que nos enfrentamos en cada función. La pieza tienes tres partes claramente diferencias, ya que son los tres puntos de vista de los tres personajes protagonistas, lo que adquiere una idea de trilogía sonora muy interesante.

¿Qué te interesa del formato y por qué crees que está tan en auge?

El oído jerarquiza. Y como la imagen no la tienes, recreas como espectador virtual lo que pasa. Creo que eso y el hecho de no tener que estar pendiente visualmente es lo que hace que puedas ir con el podcast por la calle. Tu imagen es lo que ves realmente (coger el metro, cruzar la calle, pedir un taxi) pero tu sonido se libera de la rutina diaria para entrar en otro ámbito. Ese es el gran acierto.

¿Qué matices puede compartir el podcast con la narrativa teatral?

El matiz de la verdad escénica. El teatro, como decía Juan Mayorga, te muestra otra verdad, no es lo que los periódicos te dictan, es más bien algo más incómodo y más profundo. Genera preguntas más que busca respuestas. No se para en los datos, reflexiona sobre lo que pasa después. Eso es lo que aporta la narrativa teatral. Que el primer gran podcast de la historia -La Guerra de los Mundos- sea de un director de teatro y luego de un gran director de cine, Orson Welles, dice mucho del poder de la palabra para crear universos paralelos.

¿Escuchas podcast a menudo? ¿Cuáles y por qué?

Me interesan dos tipos de podcast. Por mi trabajo como dranaturgo he desarrollado una parte de mi obra en un teatro que no sé si denominarlo político pero sí está apegado a la realidad. Eso es Las guerras correctas (montaje que recrea la famosa entrevista de Iñaki Gabilondo a Felipe González en 1995) y Vives (sobre La Primavera Valenciana). En este sentido, oigo mucho podcast periodístico. Me gustó muchísimo Valencia Destroy: la historia no contada de la Ruta del Bacalao de Eugenio Viñas (¡soy hiperfan!) y Las tres muertes de mi padre de Pablo Romero. Dos podcasts muy distintos que tratan lugares y atmósferas donde te adentras para conocer ciertas verdades. En el terreno de la ficción, la palma se la lleva José Antonio Pérez Ledo que ya tiene una nómina de historias oídas interesantes y que con El gran apagón va perfilándose como el gran narrador que es.

¿Crees que una de las salidas más interesantes de los dramaturgos y guionistas pueden ser las ficciones sonoras?

La verdad que es un nuevo camino a explorar. Entender la fuerza de la voz, del oído y de las historias, en última estancia, es importante para cualquier dramaturgo o dramaturga. Espero que sea un lugar a transitar en un futuro, ¡y en un presente! El ejemplo de la BBC donde el dramaturgo se adentra en universos del guión, tanto audiovisual como sonoro, sería la apuesta en un futuro. A mí me interesa mucho por los registros sonoros que puedes recrear, las atmósferas (sin necesidad de imagen te puedes trasladar siglos y siglos atrás o a un futuro distópico) y cómo eso va a provocar al oyente.