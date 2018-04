‘El gran apagón’: el principio del fin

Es difícil explicar con unas pocas palabras lo que ayer se vivió en el Teatro Gymage de Madrid. Allí fueron congregados más de un centenar de personas para experimentar en comunidad algo que una ficción sonora había fijado como verdad irrefutable: que el 13 de abril de 2018 —es decir, este viernes— habría en la tierra un apagón solar. Sí, han leído bien: un apagón solar. Y sí: una ficción sonora. Nada de imagen. Esta conquista que parece baladí la ha alcanzado la serie de ciencia ficción El gran apagón, uno de los shows de Podium Podcast que más éxito ha cosechado con cuatro millones de descargas. Hoy se sube a la plataforma el último episodio de la tercera y última temporada de una historia que ha conectado con una audiencia que creía que solo la imagen podía ofrecerles las sensaciones más estimulantes.

El gran apagón ha demostrado que la imaginación lo es todo y que lo sonoro crea adicción. El evento que ayer se vivió en el Teatro Gymage suponía una despedida de una serie que ha cambiado el modo de escuchar ficción sonora. Así, por lo menos, lo afirmaban algunos de sus seguidores. Fue un acto de despedida —que se convertirá en podcast y vídeo la próxima semana— presentado por Roberto Sánchez, periodista de La Ventana (Cadena Ser). Allí estuvieron como invitados especiales Ana Alonso —directora de la serie—, José Antonio Pérez —guionista— y Roberto Maján —diseñador sonoro—. Además, contó con la presencia de divulgadores científicos: América Valenzuela, Antonio Martínez Ron y Natalia Ruiz Zelmanovitch. Los tres abordaron en una divertida charla si el apagón solar del que habla la serie sonora sería factible y cómo nos enteraríamos del mismo.

Los grandes protagonistas fueron los creadores, que confesaron algunas curiosidades del proceso de creación de la serie y de cómo esta les ha cambiado: “Si ellos jamás pensaron que acabarían enganchados a una ficción sonora, yo jamás pensé que escribiría una. Y me ha encantado. La ficción sonora conlleva una serie de limitaciones que no te encuentras en televisión, en un cómic o en una novela. También te permite explotar recursos inviables en otros medios”, comenta Pérez. Para Ana Alonso, sin embargo, el aspecto más íntimo del proyecto ha sido clave: “Personal y profesionalmente he crecido mucho junto a Roberto y José Antonio. Hemos formado un equipo de profesionales ambiciosos, muy comprometidos con su trabajo y que nunca se dan por vencidos. Hemos aprendido sobre la marcha y los tres juntos. De guion, dirección de actores, realización… Ahora sabemos mucho más de ficción radiofónica que hace un par de años”. Roberto Maján, técnico de sonido de la Cadena Ser, “se siente muy orgulloso de formar parte de la familia de apagoners y del mundillo Podium en general. Han sido muchas horas de esfuerzo pero con gente así todo se hace más llevadero. En lo profesional me quedo con lo necesario que es trabajar con gente que se implique en un proyecto como este, y con Ana y con José he tenido la suerte de encontrar dos que están tan locos como yo”.

Evento de Podium Podcast, este jueves en el Teatro Gymage de Madrid. JIMENA MARCOS

Son muchos los elementos que han contribuido a que El gran apagón se haya convertido en un fenómeno viral dentro y fuera de España. Sin duda, la aparición de actores televisivos como Nacho Fresneda, Miguel Rellán, Juanra Bonet, Nancho Novo, Macarena Gómez, Irene Escolar o Jon Plazaola ha sido sustancial. Es una oportunidad que grandes actores pongan su talento al servicio de una historia sonora. Uno de los momentos más emocionantes del evento que ayer tuvo lugar en el Teatro Gymage fue la entrevista con Carolo Ruiz, hijo de Terele Pávez, fallecida el pasado agosto: “El gran apagón profesional de mi madre llegó con esta serie. Ella estaba malita. No le apetecía nada cuando tuvo que grabar pero al llegar, ver ese estudio lleno de gente joven, ya no se quería marchar. Fue una experiencia maravillosa por la que os debo dar las gracias”. Así se expresaba el hijo de la gran actriz que interpretaba a Marcela Yago, líder de la secta El sol negro en la segunda temporada de la serie. Carolo llevaba una camiseta con una ilustración de su madre. La emoción se apoderó de todo el auditorio cuando retumbó la voz de Pávez en uno de los fragmentos sonoros que ilustraron el evento.

José Antonio Pérez cree que han sido tres los elementos que han contribuido a que El gran apagón haya sido un éxito: “Por una parte está el hecho de que El Gran Apagón se lanzó en el nacimiento de Podium Podcast, aprovechando así el ruido mediático que esto generó. Por otra, creo que la premisa es atractiva. A casi todos nos gusta este tipo de ficciones especulativas que te llevan inevitablemente a preguntarte: '¿qué haría yo en esa circunstancia?' Por último, creo que la espectacular factura sonora ha sido determinante para que mucha gente se enganchara a la serie. La mayor parte de los oyentes nunca habían oído un producto sonoro tan extremadamente cuidado, con tantas estrellas y con tantísima posproducción. Si existe tal cosa como una superproducción sonora, El Gran Apagón lo es sin duda”.

Alonso apunta algunos motivos más: “La utilización de múltiples recursos sonoros, el concienzudo y detallista montaje de Roberto Maján son también elementos clave del éxito de la serie. Creo que ha sido un acierto, además, que fuesen capítulos independientes colgados periódicamente y con cliffhanger. Otros elementos que dan valor a la serie son la multitud de acentos, la abundancia de personajes, la vocación internacional y que no haya una única trama, sino muchas historias pequeñas que van conformando la trama final”. Roberto Maján subraya otros elementos igualmente destacables: “La utilización de técnicas que se usan habitualmente en las series de ficción televisivas (tramas cruzadas o cliffhangers), el hecho de que la trama tenga un fondo real, las interpretaciones son absolutamente creíbles. Respecto a la parte técnica creo que el uso (incluso abuso) del estéreo y el sonido binaural ayudan a llamar la atención del oyente; también el uso de música electrónica, drones y efectos de sonidos electrónicos añade el toque futurista que necesita una historia así”. El equipo formado por Alonso, Pérez y Maján anunció ayer que para octubre estrenarán una nueva serie sonora en Podium. Dejaron algunas pistas: “Hay un podcast nuevo que van a ser tres temporadas. Es más ambicioso. Será una ficción donde confluyan muchas de las cosas que dan vuelta en la actualidad internacional desde hace años: hackers rusos, auge de los populismos, autodestrucción de Europa, Oriente Medio, Donald Trump... ¿qué pasa si unimos todo eso en un gran ficción distópica?”.

El Gran Apagón ha servido para acercar la ficción sonora a un público que no lo conocía, gente joven que, en muchos casos, ni siquiera es oyente de radio. Siempre se ha hecho ficción sonora o, mejor dicho, nunca se ha dejado de hacer. Ahí están las ficciones sonoras que RNE —con Mayca Aguilera como realizadora— lleva tantos años haciendo. Lo que sí ha provocado El gran apagón es el enganche a una serie: “Algunos oyentes han comentado en redes sociales su sorpresa al descubrirse enganchados a una serie sonora. Muchos habían oído a sus abuelos hablar de las radionovelas de los años cincuenta y sesenta pero ni por asomo se imaginaban que ellos mismos acabarían escuchando una”, explica Pérez. Quizás sí estemos ante un momento estupendo para un resurgimiento de la ficción sonora en formato serie, aprovechando la ola de la ficción televisiva.

El último episodio, ya disponible en podiumpodcast.com, acaba de encajar las piezas de un puzzle sonoro magnífico. Las redes sociales bullen estos días con la inminencia de un apagón solar. Uno de los tuits se decía algo que convendría tener en consideración: “Creo que algún día nos daremos cuenta de lo que ha hecho El gran apagón por el podcast en España. Así de claro”. Quizás ese día ya haya llegado.