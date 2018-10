Aquel día que estalló la III Guerra Mundial

Después de plantear en el podcast de ficción El gran apagón cuál sería la reacción si la tierra se quedara sin electricidad durante semanas, el escritor José Antonio Pérez Ledo vuelve a lanzar un interrogante que da juego para otra historia sonora: ¿Qué podría desatar hoy en día la III Guerra Mundial? Podium Podcast, de Prisa Radio, estrena hoy la primera temporada de la ficción Guerra 3, que vuelve a contar con el equipo creativo de El gran apagón, cuyas tres entregas acumulan casi cinco millones de descargas (hasta el 29 de octubre, 4.820.954), con la promesa de ofrecer una serie más ambiciosa.

Guerra 3 está narrada por su personaje principal, una reportera de guerra llamada Jimena Torres. "La historia está contada una vez que ha acabado el conflicto. Empieza con Jimena contando al oyente lo que ha ocurrido. Es una periodista, de treintaipico años, que lleva más de diez dando vueltas por el mundo, que ha pasado por todas las zonas calientes del planeta trabajando como freelance para varios medios", cuenta Pérez Ledo. "Ella durante varios años ha solicitado entrar en Corea del Norte y la historia comienza cuando consigue el permiso para ir y cubrir un concurso de gimnasia artística. A partir de ahí se desencadena todo", explica el guionista.

Jimena tiene la voz y el alma de la actriz Adriana Ugarte. La acompañan intérpretes como Carlos Bardem, Ramón Barea, Ana Wagener y Jorge Perugorría. "Hemos tenido suerte, porque además han sido las primeras opciones que hemos pensado. En radio se graba todo en una o dos sesiones y a veces con actores con tanto trabajo no es fácil coincidir", cuenta Ana Alonso, directora de la ficción. "Adriana tiene algo de dulzura, pero también fortaleza. Tiene un doble juego que a mí me interesaba mucho. No quería hacer un prototipo de la chula que es superaguerrida y que le da igual todo. Es una tía que es capaz de emocionarse, pero también de reivindicar. Es una actriz que también es vulnerable, sabe romperse", cuenta Alonso. "A todos los actores les parece de repente un área de trabajo que no han tocado mucho, les llama la atención, sometidos a la esclavitud de la imagen, de repente les permite otras cosas. Ana Wagener, por ejemplo, estaba como loca porque es actriz de doblaje [pone voz, entre otras, a Felicity Huffman]", remata la directora.

Tan importante como el reparto principal era lograr secundarios creíbles. En el inicio de esta temporada, sirios y coreanos. "No me gusta nada esto que se hace a veces con actores españoles imitando acentos. Para el caso de los coreanos llamamos a la casa de cultura de Corea del Sur, pero al final los encontré a través de otro sitio. Conseguimos la colaboración de un sirio que vino a la grabación y que les decía a los dos actores, que eran de Tánger, cómo se pronunciarían en siria sus frases y cambiaba términos", explica Alonso. "Con el sirio en el estudio fue hasta duro, porque él se emocionaba. Tiene a toda la familia de su padre allí y las escenas que grabábamos eran muy duras. Hubo un momento que estábamos ahí improvisando con gritos, y nos quedamos todos callados en el estudio porque veíamos que se venía abajo".

Roberto Maján es el realizador de Guerra 3 y El gran apagón. De él depende parte de la credibilidad de la historia. "Es Roberto quien tiene que materializar todo. Por ejemplo, un bombardeo en Siria es fácil de escribir, pero luego es complicado de trasladar a sonido para que sea creíble, tienes que llamar a actores de ese país, figurantes, tienes que generar una textura sonora muy determinada, son muchos meses de trabajo", explica Pérez Ledo. "Aquí el sonido es muy peculiar, se utiliza mucho el sonido estéreo. Es una serie que, aunque ya sé que mucha gente la escuchará en el coche durante un viaje, lo perfecto sería escucharlo con auriculares. Es una experiencia totalmente distinta. Además, aquí, que hay mucho disparo y mucha explosión, es una textura muy peculiar", comenta el escritor. "Con Roberto, una vez ya grabadas las voces, me quedo revisando y retocando continuamente. Le hablo del estilo de la serie, incluso vemos pelis y series, como La delgada línea roja, que tiene sonidos muy distintos para la guerra. Hablamos de muchas referencias. Con El gran apagón hablábamos de Black Mirror, por ejemplo", finaliza Alonso.