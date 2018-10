El presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, atiende a los medios. FERNANDO ALVARADO (EFE) / Vídeo: EFE

Sin perdón. El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ha declarado ser el autor intelectual del comunicado que escribió y difundió el viernes 19 de octubre Luis Díez-Picazo, presidente de la Sala Contencioso-Administrativa —la Sala Tercera—, en el que intentaba dejar en suspenso la sentencia de la sección segunda, presidida por Nicolás Maraundi, según la cual los actos jurídicos documentados de los préstamos con garantía hipotecaria pasan a ser asumidos por las entidades bancarias.

Según Lesmes, fue él quien llamó por teléfono a Díez-Picazo nada más conocer la sentencia del 16 de octubre y le recomendó hacer un comunicado sobre el alcance de la decisión. Díez-Picazo, según Lesmes, expresó su desacuerdo y decidió convocar el pleno de los 31 magistrados para adoptar una resolución. Con todo, a pesar de lo que ha afirmado Lesmes, el presidente de la Sala Tercera sí reflejó en su comunicado lo que el presidente del Supremo y CGPJ le pedía.

“Dado que la sentencia nº 1505/2018 de la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, relativa al sujeto pasivo del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados supone un giro radical en el criterio jurisprudencial hasta ahora sustentado y habida cuenta, asimismo, de su enorme repercusión económica y social, el presidente de la Sala ha acordado, con carácter urgente: Primero.- Dejar sin efecto todos los señalamientos sobre recursos de casación pendientes con un objeto similar”. Y, “Segundo.- Avocar al Pleno de la Sala el conocimiento de alguno de dichos recursos pendientes, a fin de decidir si dicho giro debe ser o no confirmado”.

El criterio del presidente del Supremo y del CGPJ, pues, está resumido en cuatro palabras que se atribuyen al efecto de la sentencia: “su enorme repercusión económica y social”. Ese comunicado provocó subidas de las acciones de varios bancos durante la jornada bursátil del viernes 19, compensatorios de la caída del día anterior al conocerse la sentencia. Lesmes ha manifestado que él y Díez-Picazo mantuvieron varias conversaciones telefónicas ese día viernes.

Este comportamiento del presidente del Supremo y del CGPJ es el resultado del sistema que él fue el primero en ejercitar, tras la reforma de la ley Orgánica del Poder Judicial de 2012, al hacerse en diciembre de 2013 con la presidencia. Es decir: un sistema en el que los vocales abandonaron la dedicación exclusiva del pasado una situación que solamente se mantuvo para los miembros de la Comisión Permanente, con la mayoría bajo controlen de Lesmes. El sistema ha sido abandonado la semana pasada por los partidos parlamentarios en un acuerdo de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, acuerdo que ratificaron este miércoles 24 de octubre.

El presidencialismo grotesco de Lesmes es el que está en la base del mayor ataque a la independencia en los 206 años de historia del Supremo invocados ayer por el responsable de la operación del viernes 19 de octubre. Un ataque que no ha provenido de fuera de la institución —es decir de una alteración en la división de poderes— sino desde dentro mismo, desde la cúspide de una sed de poder enfermiza.

Los partidos políticos (con los votos a favor de PSOE, PP, Podemos, Compromís y PNV, en contra de Ciudadanos y la abstención de ERC y PDeCAT) se han cargado el sistema de Lesmes, pero no han podido evitar lo que quizá sea la factura postrera que ha pasado su sistema: el que el presidente del Supremo y del CGPJ impulsara una acción contra la sentencia de una sección en nombre de instituciones ajenas al poder judicial.

Para calmar los encrespados ánimos de la sección segunda, acusada injustificadamente, de desleal por las filtraciones de Díez-Picazo, Lesmes ha tenido el pasado lunes, tras reunirse con los seis magistrados, de admitir que su conducta ha sido leal. Hasta aquí podíamos llegar: que se deba poner negro sobre blanco que los magistrados han sido leales.

Es claro: Díez-Picazo parecía pretender que el presidente Nicolás Maraundi —a quien el presidente de la Sala Tercera abroncó al conocer la sentencia— o algún miembro de la sección segunda se dirigiera a él y le susurrara al oído “oye que vamos a cambiar el criterio jurisprudencial por si quieres avocar el asunto al Pleno”. Eso hubiese sido una prevaricación porque el pleno debe convocarse antes de dictarse sentencia, nunca un pleno puede abortar una deliberación y votación (artículos 197 y 198 de la LOPJ). Y Díez-Picazo había firmado un auto el 15 de enero de 2018 en el que designaba a la sección segunda como juez predeterminado por ley y calificaba de relevante desde el punto de vista jurisprudencial el recurso de casación a resolver.

Lesmes es autoindulgente al señalar que las cosas no se han hecho bien y al admitir el daño reputacional causado al Tribunal Supremo. Pero esta descripción es insuficiente. No se trata de un error sino de un estilo y un sistema, de la cual ha aflorado el ejemplo más escandaloso pero no el único. Tanto Lesmes como Díez-Picazo deberían presentar su renuncia inmediata.

Puedes seguir EL PAÍS Opinión en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.