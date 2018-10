Lectura ICON recomendada: ‘Los asquerosos’, de Santiago Lorenzo

Los asquerosos

Santiago Lorenzo

(Blackie Books)

¡Vaya título! Buenísimo, ¿verdad? Si usted lo dice. Mire, de entre las múltiples virtudes de Santiago Lorenzo, una muy destacada es su abrumadora precisión a la hora de escoger palabras y colocarlas de tal manera que leerle sea una auténtica gozadera, por usar uno de sus palabros. ¿Y va de política? Lo digo por lo de asquerosos. Un poco sí, pero no de esa con la que nos bombardean. La cosa arranca con un tipo que abandona la ciudad para irse a un lugar deshabitado. ¿Cómo Walden? ¡Para nada! Aquí hay poco de naturaleza bucólica y mucho de feliz y coherente misantropía. Pero, ¿me gustará? Si es usted de los que “disfruta” en las despedidas de soltero, gusta de planificar “escapadas” y llama “cariño” a cualquiera, me temo que no. Pero si considera que la soledad encierra la lógica del mal menor, no hallará mejor lectura.

