OT 2018 ya tiene su himno y se llama ‘Somos’

El nuevo himno de Operación Triunfo 2018 ya tiene letra, música y nombre: Somos. Esa es la canción que han creado los concursantes del concurso musical de TVE y que ya ha podido escucharse en la academia.

Somos es un himno reivindicativo y en el que usan el femenino para referirse al grupo, algo en línea con el feminismo y la inclusividad de las últimas ediciones del programa. "Combatiendo contra el odio y el rencor es por ellas que cantamos hacia el cielo. Que la vida vale más, que no hay que comparar, cada paso que tú das a mí también me hace ganar", dice la canción. "Somos aliento, gladiadoras construyendo la ciudad. Gritos al viento, ha llegado el momento de cambiar. Son tus manos las que pueden ayudar", reza el estribillo.

Lo intentaron hace una semana, pero no terminó de cuajar. Manu Guix, director musical, les aseguró que la letra parecía "un poco Barrio Sésamo", porque hacía una recopilación de colores, y que la música recordaba a un tema de Efecto Mariposa, por lo que les conminó a pensar de nuevo. "La idea es buena", concedía entonces Guix, pero decía que "fríamente y objetivamente, no sé si es un poco naif". De hecho, han cambiado hasta el título, ya que inicialmente la canción se iba a llamar La Ciudad, y no Somos.

A partir de entonces, el músico ha creado una serie de arreglos y les ha enseñado la que ya parece versión casi definitiva de la canción. Los participantes la han cantado con él y se han mostrado encantados; añadirán algunos retoques y próximamente la mostrarán en público.

☝🏻 Ayer le enseñaron por primera vez lo que tienen compuesto para el "HIMNO" de este año a @ManuGuix 😍 ¿Queréis saber cuál fue su valoración? Lo tenéis completo aquí 👉🏻 https://t.co/SGuoAQRk9k 🎶 ¿Qué os ha parecido a vosotrxs? #OTDirecto16OCT pic.twitter.com/Fj08KouK7R — OT 2018 (@OT_Oficial) 16 de octubre de 2018

De hecho, Somos es el segundo tema que los concursantes crean. De forma natural, han creado una pequeña canción para darse las buenas noches que repiten cada día. Por ello, la semana pasada Noemí Galera les propuso grabarla todos juntos, algo que les hizo especial ilusión, sobre todo a Noelia, que fue quien empezó con esta curiosa costumbre.

Somos sigue la estela de dos canciones muy recordadas por el público. La primera es Mi música es tu voz, que compusieron los componentes del primer Operación Triunfo, en 2001, un programa que acaba de cumplir 17 años. Aquel "A tu lado me siento seguro, a tu lado no dudo, a tu lado yo puedo volar" se convirtió en el himno de toda una generación. Algo similar a lo ocurrido con la segunda, Camina, que creó la generación inmediatamente anterior a esta, los concursantes de la celebrada OT2017, y que el año pasado llegó a ser precandidata para representar a España en Eurovisión.