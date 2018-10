Disco ICON recomendado: ‘Joy as an act of resistance’, de Idles

Joy as an act of resistance

Idles

(PIAS)

La segunda canción se titula Nunca te pelees con un hombre que lleva una permanente. Creo que me va a gustar. Le va a encantar. Es bastante complicado encontrar hoy en día álbumes como este. De lo mejor que he escuchado este año, es un disco de espíritu punk con un elaborado sentido del humor (no confundir con frivolidad, eso es un coñazo) que incluye mensajes a Katy Perry o Charlie Sheen y una constante duda sobre si esta gente va en serio o en broma. Pero en teoría es un disco positivo, un mensaje de hermandad en tiempos convulsos. Joe Talbot, el líder del combo, es un tipo cuya vida reciente ha estado marcada por la tragedia. Así, ha pasado de ser el posible nuevo Billy Bragg (politizado y escorado a la izquierda hasta visualizar el precipicio) a ser una especie de Mark E. Smith que se ríe de la vida, de usted y de todos, porque todos, la vida incluida, se han reído ya demasiado de él.

